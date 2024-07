Bắt đối tượng truy nã; Cá độ bóng đá qua mạng

Trộm xe máy

Ngày 11/7, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, N.V.T. (SN 1996, trú TX.Phú Mỹ) đi bộ đến hẻm thuộc tổ 11, KP.Phước Lộc, phường Tân Phước, phát hiện xe mô tô BKS 72E1-368… của bà N.T.L. (SN 1982, trú TX.Phú Mỹ) dựng trước nhà, không người trông coi, trên xe có cắm sẵn chìa khóa nên trộm cắp. Khi T. đang thực hiện hành vi thì bị người dân phát hiện bắt giao Công an phường Tân Phước xử lý. (Nguyễn Văn)

Hủy hoại tài sản

Ngày 11/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ hủy hoại tài sản, hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, 1 nhóm khách đến quán karaoke P.D. (ấp Tây, xã Hòa Long) để hát. Trong quá trình hát, nhóm người này làm hư hỏng 1 micro. Trong nhóm khách có ông N.T.Q. (SN 1993, trú TP.Bà Rịa) là người đứng ra nói chuyện với N.T.D. (SN 2003, trú huyện Long Điền, là nhân viên quán karaoke). Sau khi nói chuyện, ông Q. đã đập điện thoại Iphone 15 Promax của anh D. vào tường làm hư hỏng. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 11/7, Phòng CSHS-Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh) bắt đối tượng truy nã Phạm Văn Bách (SN 1973, trú huyện Xuyên Mộc) theo quyết định truy nã ngày 9/4/2024 của Phòng CSHS về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. (Trí Nhân)

Cá độ bóng đá qua mạng

Ngày 11/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý N.V.H. (SN 1988, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) về hành vi đánh bạc. Trước đó, qua kiểm tra nơi ở của H., Công an huyện Long Điền phát hiện đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Tang vật thu giữ 1 ĐTDĐ bên trong có chứa nội dung cá cược bóng đá ngày 6 và 7/7. (Phước An)

Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 11/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại 1 căn hộ tòa nhà The Sóng (đường Thi Sách, phường 8). Tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 3 đối tượng gồm: N.Q.Đ. (SN 2000), N.V.D. (SN 2002), H.V.Q. (SN 2004, cùng trú huyện Long Điền) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 1 đĩa sứ bên trên có chứa chất bột màu trắng, 1 túi ni lông dạng túi zip bên trong chứa tinh thể màu trắng (các đối tượng khai là ma túy loại ketamine), 1 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Cơ quan công an cũng mời các đối tượng có mặt tại căn hộ gồm: L.T.M. (SN 2005), N.M.H. (SN 1999), P.T.B.N. (SN 2005, cùng trú huyện Long Điền) đến cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu M. khai nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; N. và H. khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. (Sơn Khê)