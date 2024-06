Xâm hại tình dục trẻ em; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức

Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức

Ngày 3/6, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo thông tin ban đầu, ông N.M.C. (SN 1995, trú TP.Bà Rịa) đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) cho bà L.T.L. (SN 1973, trú TP.Bà Rịa). Quá trình thẩm tra hồ sơ, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phát hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 10857 được công chứng viên T.B.B.M. của Văn phòng công chứng T.V.Q. công chứng ngày 6/4/2024, do ông C. nộp trong hồ sơ là giả. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 3/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý L.K. (SN 1999, chỗ ở TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Chi Lăng (phường 12). Tang vật thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 3/6, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra xử lý đối với T.N.S. (SN 1969, nơi ở xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo trình bày của bị hại, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến nay, S. đã có hành vi hiếp dâm cháu N.N.B.C. (SN 2013, con riêng của vợ S.) (Sơn Khê)

Xe máy va chạm xe ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Võ Văn Kiệt, phường 12 (TP.Vũng Tàu). Trước đó, xe mô tô BKS 54P4-07… do ông N.Q.V. (SN 1976, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông đến đoạn đường trên thì va chạm với xe ô tô BKS 72L-01… do ông T.V.L. (SN 1992, trú huyện Long Điền) điều khiển. Hậu quả, ông V. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Vũng Tàu điều tra làm rõ. (Phước an)

Trộm tài sản trong xe ô tô

Ngày 3/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý N.H.T. (SN 1998, trú tỉnh Bình Phước) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phước Hiệp), T. trộm 1 đàn điện hiệu Gisbson Les Paul của ông T.G.H. (SN 1996, trú TP.Bà Rịa) để trong xe ô tô. (Nguyễn Văn)