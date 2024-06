Mâu thuẫn thanh toán tiền điện, anh vợ đánh em rể tử vong

Dùng chung đồng hồ điện nhưng không thanh toán tiền đầy đủ khiến Trung đã em rể xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Hậu quả em rể tử vong, Trung lãnh 4 năm 6 tháng tù.

Chiều 7/6, TAND tỉnh mở phiên xét xử tuyên phạt Phạm Văn Trung (SN 1976, ngụ huyện Đất Đỏ) 4 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Bị cáo Trung bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Trung là anh vợ của V. V. P. (SN 1985), và cả hai sinh sống gần nhau. Nhà Trung sử dụng chung đồng hồ điện với nhà P., nhưng không thanh toán tiền điện đầy đủ khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 16 giờ ngày 25/6/2023, P. đi nhậu về ngang nhà thấy Trung ngồi chơi với bạn, liền đi tới nói chuyện nhưng cả hai lại xảy ra cãi vã. Sau đó, P. về nhà lấy thanh gỗ đi tìm đánh Trung. Thấy vậy, Trung cũng cầm một thanh sắt ra cổng nhà, rồi hai bên đánh nhau qua cánh cổng.

Trong lúc giằng co, P. kéo mạnh làm cánh cổng rơi ra và mất đà, Trung xông tới đánh trúng đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Những người tại hiện trường xông vào can ngăn và đưa P. về nhà. Tỉnh lại, P. lấy thanh kim loại qua đánh nhau với Trung nhưng bị Trung khống chế. Sau đó, vợ P. đến can ngăn và đưa P. về nhà.

Bực tức, P. tiếp tục lấy chày gỗ cùng 1 viên gạch qua nhà tìm đánh Trung nhưng không thấy nên đã ném vỡ cửa kính nhà Trung. Sau đó, Trung và P. được công an xã mời làm việc. Tối cùng ngày, P. cảm thấy đau đầu nên được người nhà đưa đi cấp cứu rồi tử vong.

Kết quả giám định cho thấy P. bị nứt sọ, tụ máu bầm ngoài màng não, tỉ lệ tổn thương cơ thể 40%. Cơ quan chức năng nhận định hành vi cầm thanh sắt đánh vào đầu nạn nhân của Trung đã phạm tội "Giết người" thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Do đó, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Trung 4 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN