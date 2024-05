Xây dựng phố phường văn minh và an toàn

Mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị” được Công an tỉnh triển khai, thực hiện thí điểm trong năm 2023, mang lại nhiều kết quả tích cực và đang được nhân rộng trên toàn tỉnh.

Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. Trong ảnh: Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Tâm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ người dân giao nộp.

Đường phố đẹp hơn

Những ngày gần đây, lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, Võ Thị Sáu, Hùng Vương (phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) người dân không còn trông thấy các bảng quảng cáo, rao vặt “bán đất chính chủ”, “sửa điện lạnh tại nhà”… nhếch nhác ghim trên các cây xanh ven đường.

Có được điều này, bên cạnh công tác tuyên truyền, ra quân tháo dỡ quảng cáo trái phép, Công an phường Long Tâm cùng sự hỗ trợ của người dân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xử lý nhiều đối tượng quảng cáo, rao vặt mất mỹ quan đô thị. Theo đó, từ cuối tháng 4 đến nay, Công an phường đã xử lý 5 trường hợp quảng cáo trái phép trên cây xanh, thu giữ 300 biển quảng cáo các loại.

“Quảng cáo rao vặt mất mỹ quan đô thị cần phải xử lý nghiêm. Người dân chúng tôi sẽ chung tay cùng chính quyền, công an dẹp tình trạng này. Nếu phát hiện đối tượng vi phạm người dân sẽ báo ngay để công an xử lý”, bà Nguyễn Thị Ngân (nhà ở đường Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm) chia sẻ.

Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Tâm cho biết, trong quá trình triển khai, thực hiện mô hình, lực lượng công an phường là nòng cốt, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và Nhân dân trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, xây dựng văn minh đô thị.

Cùng với đó, Công an phường Long Tâm đã tích cực triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, sử dụng linh hoạt các biện pháp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định…

Tiếp tục nhân rộng

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã rà soát và đăng ký thực hiện xây dựng 24 công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Trong đó, TP.Vũng Tàu có 14 đơn vị, TP.Bà Rịa có 6 đơn vị và TX.Phú Mỹ 3 đơn vị. Đồng thời, chuẩn bị sẵn các điều kiện để xây dựng công an các phường còn lại vào năm 2025.

Bên cạnh đó, xây dựng 2 phường (phường 2, TP.Vũng Tàu), phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ), 2 thị trấn là Ngãi Giao (huyện Châu Đức) và Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ), 3 xã là Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc), Tân Hưng (TP.Bà Rịa) và An Nhứt (huyện Long Điền), 2 DN (Công ty Cảng dịch vụ Dầu khí PTSC, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Nguyễn Hà) và 2 cơ quan (Đài PT-TH tỉnh, Phòng GD-ĐT Bà Rịa) điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.

Trước đó, năm 2023, Công an tỉnh đã triển khai thành công mô hình điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại Công an phường 1 (TP.Vũng Tàu) và Công an phường Phước Trung (TP.Bà Rịa). Các mô hình thí điểm thành công đã khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chủ động tích cực quyết liệt của lực lượng công an, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các ngành, tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của công an phường, tạo môi trường văn minh, an toàn cho Nhân dân.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN