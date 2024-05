Xây dựng lực lượng công an vững mạnh

Những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự ATGT năm 2024.

Giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật

Mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt 2 nghi phạm có liên quan trong vụ án cô gái bị sát hại rồi quăng xác trên Núi Nhỏ (TP.Vũng Tàu).

Kết quả điều tra, bắt giữ nghi phạm gây án góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, răn đe phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an.

Không chỉ có vụ án trên, những năm qua, Công an tỉnh xác lập hàng trăm chuyên án, hiềm nghi để đấu tranh làm rõ nhiều vụ án giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản cũng như triệt phá, làm tan rã băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn. Đơn vị cũng phân tích, đánh giá dự báo tình hình, xu hướng phát triển của tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép và những trường hợp vi phạm thường là nguyên nhân dẫn đến TNGT.

Trong giai đoạn đổi mới, Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của những thế lực thù địch… cũng như xây dựng thế trận an ninh Nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân. Tham mưu triển khai đề án, phương án, kế hoạch, chương trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp bảo đảm ANTT. Cụ thể, đề án “Bảo đảm ANTT tại các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020- 2025 định hướng đến năm 2030”, “Đảm bảo an ninh du lịch”, “Công tác công an tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh”…

Trong lĩnh vực an ninh văn hóa, tư tưởng, gắn với từng giai đoạn phát triển mạnh mẽ của internet, công nghệ và chuyển đổi số, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh kịp thời nắm bắt âm mưu, thủ đoạn tội phạm, phòng ngừa và xử lý các biểu hiện, hành vi, hoạt động nhằm phá hoại, làm mất an ninh văn hóa, tư tưởng…

“Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, để có những kết quả trên phải thực hiện nguyên tắc công tác công an phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền; huy động được các cấp, ngành, lực lượng, tổ chức và huy động sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc từ tỉnh đến cơ sở.

Từ 2005 đến 2023, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra 15.267 vụ vi phạm về TTXH, lực lượng công an đã làm rõ 11.484 vụ với 17.663 đối tượng (đạt tỷ lệ 75,2%). Trong đó, án rất nghiêm trọng điều tra, làm rõ hơn 95%. Riêng án đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ đạt tỷ lệ 100%; không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm và tội phạm hoạt động dưới dạng “tín dụng đen”; không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.

Xác định được mục tiêu, nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị là cốt lõi, Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp về đảm bảo ANQG, TTATXH. Trong đó, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn xử lý triệt để tổ chức, cá nhân, thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chống đối trên địa bàn, nhất là các lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh đối nội, đối ngoại, an ninh xã hội, tôn giáo… Đồng thời, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ công an kết hợp với biện pháp phòng ngừa xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia...

Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, cải cách tư pháp, thủ tục hành chính, đảm bảo ATGT, PCCC và CNCH, góp phần tạo môi trường thuận lợi, an ninh, an toàn phục vụ doanh nghiệp và người dân. Quan trọng nữa là, đơn vị đã xây dựng lực lượng công an vững mạnh về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn; từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy “tinh, gọn, mạnh”; bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện; xây dựng lực lượng Công an tỉnh theo phương châm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”…

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN