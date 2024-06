Xây dựng doanh nghiệp điển hình về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 30/5, Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH TM DV DL Nguyễn Hà-Khách sạn Malibu tổ chức hội nghị triển khai xây dựng DN điển hình về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 và tuyên truyền phòng, chống tội phạm an ninh mạng, hình sự và tệ nạn xã hội.

Tại hội nghị, nhân viên, người lao động của công ty được báo cáo viên Công an tỉnh tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; phổ biến các kiến thức về Luật An ninh mạng, cách phòng, chống lừa đảo và thông tin xấu độc trên không gian mạng; các bước xử lý tình huống, cách phòng ngừa các loại tội phạm.

TRÍ HUY