Xâm hại trẻ em; Tàng trữ trái phép chất ma túy

Cố ý gây thương tích

Ngày 21/5, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông N.T.H. (SN 1978, trú huyện Long Điền) đang ngủ tại phòng của bà N.T.K.L. (SN 1982, ở xã An Ngãi, huyện Long Điền) thì bị Ph.T.Đ. (SN 1979, trú huyện Long Điền) dùng tay đánh vào mặt gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Đánh bài ăn tiền

Ngày 21/5, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý 5 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền xảy ra tại bãi phế liệu thuộc KCN Phú Mỹ II. Tang vật thu giữ gồm 5 bộ bài Tây và tổng số tiền hơn 60 triệu đồng. (Sơn Khê)

Trộm tài sản

Ngày 21/5, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý L.T.V. (SN 1985, trú huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại UBND xã Phước Thuận, V. đã trộm gần 300kg kim loại trị giá 7,2 triệu đồng. (Trí Nhân)

Xâm hại trẻ em

Ngày 21/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người từ 13 tuổi đến 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, cháu N.K.T.V. (SN 2008, trú tại xã Long Phước) kết bạn với T.A.D. (SN 2001, trú huyện Đất Đỏ) qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm. Trong thời gian quen nhau, D. đến nhà V. chơi và quan hệ tình dục 3 lần tại đây. Sau đó, D. còn đe dọa đăng video, hình ảnh nhạy cảm của V. lên mạng xã hội. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 21/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý H.T.V. (SN 1986), N.T.T.V. (SN 1998, cùng trú TP. Vũng Tàu) và N.T.N. (SN 1998, trú tỉnh Sóc Trăng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại 1 căn nhà trong hẻm 646, đường 30/4, phường Rạch Dừa. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Phước An)

Va chạm với ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại ngã tư QL55 và đường Hùng Vương (ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc). Theo hồ sơ, xe ô tô BKS 72C-196… do anh H.M.K.H. (SN 2002, trú huyện Xuyên Mộc) điều khiển đến địa điểm trên, thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72AH-055… do anh P.Q.K. (SN 2006, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển. Hậu quả, anh K. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Xuyên Mộc điều tra làm rõ. (Nguyễn Anh)