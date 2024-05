Trao trả 39 xe mô tô cho bị hại

Ngày 1/5, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã tiến hành trao trả 39 xe mô tô cho người bị hại và bàn giao 2 xe cho Công an quận 11 và quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) để hoàn tất thủ tục trao trả.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” do bị can B.H.T. (SN 2001, trú TX.Phú Mỹ) và N.T.P. (SN 2001, trú huyện Châu Đức) thực hiện, Cơ quan CSĐT Công TX.Phú Mỹ tạm giữ 77 xe mô tô cùng giấy tờ kèm theo.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã tiến hành xác minh, làm việc được với 41 người bị hại (chủ yếu ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.Hồ Chí Minh) là chủ sở hữu hợp pháp của các phương tiện nêu trên để trao trả theo quy định.

Hiện còn 36 xe mô tô Công an TX.Phú Mỹ vẫn đang tiến hành xác minh, truy tìm chủ sở hữu.

TRÍ NHÂN