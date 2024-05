Gần 1.600 Cảnh sát Cơ động hoàn thành huấn luyện

Ngày 27/5, tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã tổ chức bế giảng và báo cáo kết quả huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024.

Truớc đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ tiếp nhận, huấn luyện cho gần 1.600 chiến sĩ của Công an các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang và Vĩnh Long.

Trong thời gian 3 tháng, 225 chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được đào tạo, huấn luyện những kiến thức, nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự võ thuật Công an Nhân dân; trang bị các kỹ chiến thuật, khả năng chiến đấu và sử dụng thành thục vũ khí, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được phân công công tác tại công an các đơn vị, địa phương...

TRÍ HẢI