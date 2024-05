Đụng vào chó thả rông, 1 người tử vong

Một người lưu thông trên đường đã đụng vào chó thả rông, sau đó, va chạm với xe ô tô lưu thông cùng chiều và tử vong tại chỗ.

Ngày 22/5, Công an huyện Long Điền đang điều tra vụ TNGT xảy ra tại Tỉnh lộ 44A làm 1 người tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông T.V.H. (SN 1985, trú huyện Long Điền) điều khiển xe mô tô BKS 72K1-178… lưu thông trên Tỉnh lộ 44A theo hướng vòng xoay Vũng Vằn về ngã 3 Chợ Bến.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: LÊ HẬU)

Khi đến đoạn đường thuộc ấp An Thạnh, xã An Ngãi, xe mô tô đụng vào chó thả rông và ngã xuống đường. Sau đó, ông H. va chạm vào ô tô BKS 72B-022… do ông B.Q.T. (SN 1974, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía sau.

Hậu quả, ông H. tử vong tại hiện trường.

SƠN KHÊ