Đủ kiểu né chốt kiểm tra nồng độ cồn

Khi thấy lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn, nhiều người lựa chọn quay xe, đi đường hẻm hoặc dắt bộ xe mô tô để "thông chốt".

Anh Đ.T.K (SN 1994, ngụ huyện Châu Đức) chạy vào nhà dân để né chốt kiểm tra nồng độ cồn tại TX.Phú Mỹ nhưng bất thành.

Khó qua mặt lực lượng CSGT

Tối 9/5, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa phối hợp cùng Đội CSGT-TT, Công an TX.Phú Mỹ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trường Chinh (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ). Đây là kế hoạch trao đổi địa bàn trong kiểm tra nồng độ cồn được Phòng CSGT, Công an tỉnh triển khai thời gian qua.

Thấy tổ công tác, nhiều tài xế lập tức quay xe, chạy ngược chiều để né tránh. Do đó, cán bộ CSGT bố trí xe đặc chủng chờ sẵn, chủ động chặn, kiểm tra các trường hợp này.

21 giờ cùng ngày, anh Đ.T.K (SN 1994, ngụ huyện Châu Đức) điều khiển xe mô tô BKS 72F1-691.xx đến chốt thì chạy vào một nhà dân lân cận nhằm né kiểm tra. Thấy vậy, cán bộ CSGT lập tức có mặt, yêu cầu anh K. di chuyển xe về chốt.

Lúc đầu, anh K. vòng vo giải thích đây là nhà một người quen, tuy nhiên tổ công tác xác định anh K. đang tìm cách né tránh kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, anh K. vi phạm ở mức 0,194mg/lít khí thở. Anh K. cho biết, dù đường về nhà khoảng 30km nhưng vì lâu ngày không gặp bạn bè nên "cả nể" uống vài lon bia.

Tương tự, ông P.V.T (SN 1968, ngụ TX.Phú Mỹ) vi phạm nồng độ cồn mức 0,257mg/lít khí thở. Quá trình lưu thông, ông T. vừa thấy chốt kiểm tra đã vội xuống xe dắt bộ hòng né tránh nhưng vẫn không thể thông chốt. Cũng trong buổi làm việc, tổ công tác đã xử lý 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 2 trường hợp không đội nón bảo hiểm.

Trước đó, tối 30/4, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa cũng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch tại khu vực ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thanh Đằng.

Tại đây tổ công tác phát hiện anh H.T.H (SN 1987, ngụ TP.Bà Rịa) đang đổi tài xế để tránh bị kiểm tra nên yêu cầu vào chốt làm việc. Qua đó, anh H. vi phạm nồng độ cồn mức 0,040 mg/lít khí thở. Anh H. cũng tỏ ra bất ngờ vì có uống 1 lon bia từ sáng nhưng đến tối vẫn còn "dư âm".

Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông ở khu vực TX.Phú Mỹ.

Mục tiêu kéo giảm TNGT

Nhiều lần theo chân lực lượng CSGT ghi nhận công tác kiểm tra nồng độ cồn tại nhiều địa phương, chúng tôi chứng kiến không ít trường hợp người tham gia giao thông tìm cách né chốt kiểm tra. Những trường hợp này, cán bộ CSGT đều có kinh nghiệm xử lý bằng cách bố trí sẵn các xe đặc chủng ở cách chốt kiểm tra vài trăm mét.

Chia sẻ với chúng tôi, một cán bộ Đội CSGT-TT Công an TX.Phú Mỹ cho biết, địa bàn thị xã có nhiều khu vực quán nhậu nằm rải rác dọc tuyến QL51, do đó phải thường xuyên thay đổi địa bàn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn.

"Hiện nay có trường hợp người tham gia giao thông (hầu hết là xe mô tô) tìm cách né chốt. Để xử lý hiệu quả công tác kiểm tra nồng độ cồn, chúng tôi đã bố trí lập chốt tại khu vực ít có đường hẻm và tăng cường lực lượng chặn các xe có ý định quay đầu", một cán bộ Đội CSGT-TT TX.Phú Mỹ nói.

Trung tá Trần Thanh Lộc, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa đánh giá, thời gian qua trên địa bàn tỉnh nói chung và TP.Bà Rịa nói riêng, tình hình TNGT đã kéo giảm đáng kể cả 3 tiêu chí. Một trong những đóng góp lớn để kéo giảm TNGT là việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra nồng độ cồn thời gian qua của lực lượng chức năng đã phát hiện có tình trạng người đi đường thông báo đến người thân, bạn bè để tìm cách né chốt. Vấn đề này cũng ảnh hưởng nhất định đến quá trình tuần tra, xử lý vi phạm TTATGT của tổ công tác.

Vì thế, thời gian tới tổ công tác sẽ tuần tra trên các tuyến đường nhánh, mở rộng địa bàn tuần tra, qua đó ngăn chặn tối đa người tham gia giao thông có sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện trên đường.

"Lực lượng CSGT TP.Bà Rịa tiếp tục đẩy mạnh xử lý vi phạm nồng độ cồn. Việc xử lý nghiêm lỗi này để bảo đảm an toàn tính mạng cho chính họ và người tham gia giao thông khác", Trung tá Trần Thanh Lộc nói.

