Đâm người khác khi đòi nợ nhầm; Gây rối trật tự công cộng

Đâm người khác khi đòi nợ nhầm

Ngày 24/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đâm người nguy hiểm đến tính mạng xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh V.T.H. (SN 1992, trú TP.Vũng Tàu) hẹn gặp anh N.Đ.A. (SN 1998, trú huyện Long Điền) tại đường Bình Giã, phường 10, để đòi nợ số tiền 200 ngàn đồng. Lúc này, N.D.V. (SN 1982, nơi ở TP.Vũng Tàu) đi qua nhìn thấy anh A. nên cầm dao bấm đến hăm dọa đòi anh A. trả 400 ngàn đồng. Trong khi đòi tiền từ anh A., V. phát hiện nhầm người nên bỏ đi. Khi V. lấy xe thì nghe tiếng anh A. ồn ào, chửi bới sau lưng. Nghĩ anh A. chửi mình nên V. quay lại dùng dao bấm đâm nạn nhân 3 nhát. V. đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 24/5, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại ấp Đức Trung, xã Bình Ba, do mâu thuẫn cá nhân, nên bà N.T.C. (SN 1960) và bà N.T.P. (SN 1972, cùng trú huyện Châu Đức) xảy ra đánh nhau. Hậu quả, bà C. bị gãy ngón tay phải, gãy xương đùi trái. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 24/5, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an huyện Long Điền bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 10, KP.Hải Điền, TT.Long Hải. Tang vật thu giữ 2 gói nilon hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (các đối tượng khai là ma túy dạng khay). (Trí Nhân)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 24/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Tr.C.K. (SN 2009) và nhóm của P.T.K. (SN 2006), L.A.T.K. (SN 2009) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, P.T.K. cùng đồng bọn đến một quán nước vỉa hè trên địa bàn phường 10, dùng ghế và bàn nhựa đánh Tr.C.K. cùng một số thanh niên khác. Trong khi đó, đối tượng C.M.Đ. (SN 2005) đã đốt một quả pháo banh ném vào quán phát nổ làm hư bàn ghế và văng vào người anh N.S.K. (khách uống nước) gây thương tích. (Phước An)