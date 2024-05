Đá gà ăn tiền; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cố ý gây thương tích

Ngày 22/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại đường Lê Văn Lộc, phường Thắng Nhì, ông T.Đ.T. (SN 1966) và ông T.Đ.H. (SN 1968, cùng trú TP.Vũng Tàu) xảy ra mâu thuẫn với ông M.V.T. (SN 1981, trú TP.Vũng Tàu). Sau đó, ông M.V.T. dùng dao tự chế chém ông T.Đ.T. và ông H. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Đá gà ăn tiền

Ngày 22/5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra tại khu đất trống thuộc tổ 9, thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tang vật thu giữ hơn 28 triệu đồng, 6 con gà, cùng nhiều vật dụng phục vụ đá gà. (Lê Nguyễn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 22/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Tiến, phường 8. Theo hồ sơ, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra nhà nghỉ trên, phát hiện D.Đ.T. (SN 2003, trú tỉnh Đắk Lắk), M.T.C.L. (SN 2003, trú tỉnh Kiên Giang) và Đ.V.N. (SN 1994, trú TP.Vũng Tàu) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng bên trên có chất bột màu trắng và 1 túi nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng (các đối tượng khai là ma túy dạng khay). (Trí Nhân)