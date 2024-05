Cưỡng đoạt tài sản; Va chạm với ô tô tải, 1 người tử vong...

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 19/5, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xác minh vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, N.T.K. (SN 1990, trú tại phường 9, TP.Vũng Tàu) lên mạng xã hội Telegram kết bạn cùng một tài khoản tên “Ngọc”. Sau khi nói chuyện, K. và tài khoản “Ngọc” đồng ý gọi video trên ứng dụng Telegram chat sex. Sau đó, 1 đối tượng lạ mặt gọi cho K. đe dọa đăng những hình ảnh nhạy cảm lên mạng và yêu cầu chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Tiếp đó, đối tượng lạ mặt yêu cầu K. chuyển thêm 80 triệu đồng, do không có tiền nên nạn nhân đến công an trình báo. (Trí Nhân)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 19/5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Tr.Kh.Q. (SN 2003), L.N.H. (SN 2003, cùng trú tỉnh Đồng Nai) và N.C.T. (SN 2003, trú tỉnh Đồng Tháp) về hành vi tổ chức sử dựng trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại 1 căn hộ của chung cư Osimi, KP Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang 3 đối tượng trên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ bên trên có chứa chất bột mịn màu trắng và 2 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất bột mịn màu trắng (các đối tượng khai là ma túy). (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 19/5, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý V.Q.C. (SN 1981, trú tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại KP.Hải Tân, TT.Long Hải, C. trộm 1 máy cắt và 1 máy hàn của ông V.V.P. (SN 1984, trú huyện Long Điền). (Lê Nguyễn)

Va chạm với ô tô tải, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Đá Bạc - Bông Trang, thuộc ấp Nhân Tiến, xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc). Theo Công an huyện Xuyên Mộc, xe ô tô tải BKS 50H-297… do ông Đ.Đ.L. (SN 1976, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72G1-017… do ông Đ.V.T. (SN 1979, trú TP.Hồ Chí Minh) điều khiển. Hậu quả, ông T. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Xuyên Mộc điều tra làm rõ. (Phước An)