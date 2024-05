Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo kêu gọi từ thiện online

Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT cho biết, trong tuần qua đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức kêu gọi từ thiện, với số lượng nạn nhân ngày càng tăng lên.

Do đó, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân tìm hiểu kỹ về các hoạt động từ thiện và hỗ trợ trên mạng xã hội. Các nhà hảo tâm cần lựa chọn các quỹ, chương trình thiện nguyện do nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội được cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp nghi ngờ lừa đảo, người dân cần báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Một số hình thức lừa đảo trực tuyến khác xảy ra phổ biến trong thời gian qua như: Giả mạo quỹ đầu tư, công ty chứng khoán để lừa đảo; mạo danh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; chiếm đoạt tài sản bằng ứng dụng VssID giả; lợi dụng hình thức khám bệnh từ xa để lừa đảo...

QUANG VINH