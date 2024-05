Cá độ bóng đá; Trộm cắp tài sản

Cá độ bóng đá

Ngày 27/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc qua mạng xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Công an TP.Vũng Tàu phát hiện P.T.N. (SN 1979), Đ.D.T.T. (SN 1967, chỗ ở TP.Vũng Tàu) và V.Đ.B. (SN 1990, trú TP.Vũng Tàu) có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 27/5, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại chùa T.Q. KP. Hồng Lan, TT.Ngãi Giao. Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đột nhập vào ngôi chùa trên đập vỡ thùng tam bảo trộm hơn 1,5 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Xâm hại trẻ

Ngày 27/5, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị N.T.D.H. (SN 2007, trú tỉnh Sóc Trăng) sống chung với T.M.H. (SN 2000, trú tỉnh Bạc Liêu) như vợ chồng tại khu dân cư số 9 và có 1 con chung là cháu N.T.K.N. (SN 2021). Do mâu thuẫn trong cuộc sống, chị H. không muốn qua lại với T.M.H. nên đến Hội liên hiệp phụ nữ huyện Côn Đảo trình báo sự việc. Căn cứ độ tuổi của cháu N. và chị H., Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Côn Đảo đến Công an huyện trình báo. (Phước An)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 27/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý N.H.T. (SN 1987, trú TP.Hồ Chí Minh) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại nhà nghỉ T.N. (KP 7, phường Phước Hưng). Tang vật thu giữ 1 gói nilon chứa chất kết tinh, không màu (đối tượng khai là ma túy). (Trí Nhân)