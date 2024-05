Bắt đối tượng truy nã; 2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Trộm Iphone

Ngày 28/5, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại quán bún riêu cua Q.H. (KP.Hồng Lan, TT.Ngãi giao). Trước đó, tại địa điểm trên, D.V.Đ. (SN 2003, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) và Đ.V.T.T. (SN 2005, trú tỉnh Lâm Đồng) trộm 1 ĐTDĐ Iphone 11 Pro Max của bà Q.T.K.H. (SN 1974, trú huyện Châu Đức). (Lê Nguyễn)

Chơi bài cào ăn tiền

Ngày 28/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào ăn tiền xảy ra tại ấp Phước Hữu, xã Long Phước. Trước đó, Công an xã Long Phước bắt quả tang H.T.T.L. (SN 1966, trú TP.Bà Rịa), N.T.T.T. (SN 1971, trú huyện Long Điền) đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào cùng 5 đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm 3 bộ bài tây 52 lá và 2,7 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại khu vực vòng xuyến mới Hòa Long (giao QL56 và tuyến tránh QL56), ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa. Theo Công an TP.Bà Rịa, xe mô tô BKS 52Z1-89… do bà V.T.T.V. (SN 1977, trú tỉnh Tiền Giang) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72D1-358… do ông N.Q.B. (SN 1966) điều khiển chở theo vợ là bà N.T.M. (SN 1968, trú TP.Bà Rịa). Hậu quả, bà V. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Bà Rịa điều tra làm rõ. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 28/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông V.D.K. (SN 1981, trú phường 10) cùng người nhà đang ngồi ăn tại nơi ở thì có một nhóm khoảng 4-5 thanh niên lạ mặt đi xe máy đến, cầm theo mã tấu xông vào chém ông và một số người khác. Hậu quả, ông K. bị thương. (Sơn Khê)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cho biết, đơn vị phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang) bắt đối tượng truy nã Ngô Văn Kính (SN 1979, trú TP.Vũng Tàu) theo quyết định truy nã ngày 10/11/2023, của Phòng Cảnh sát Hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 2/5/2024, tại Internet Hasagi (402 Trương Công Định, phường 8) và ngày 5/5/2024, tại 781 đường 30/4, phường 11, do bị can Nguyễn Văn Nam thực hiện Cơ quan CSĐT-Công an TP.Vũng Tàu đã thu giữ vật chứng gồm: xe mô tô hiệu PIAGO, số loại LIBERTY, màu xanh, BKS: 72E1-098.28, SK: RP8M73100CV033045, SM: M731M4033690; xe mô tô hiệu Honda DREAM, màu nâu, BKS: 72F5-9313, SK: C100M - 8178913, SM: C100ME - 8178913. Ai là chủ phương tiện nói trên đến liên hệ Cơ quan CSĐT - Công an TP.Vũng Tàu (Đội CSHS, 01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.241 hoặc 0798779779, gặp ĐTV Vũ Thanh Hải) để giải quyết theo quy định.