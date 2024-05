An ninh trật tự và an toàn giao thông được bảo đảm

Trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, lực lượng công an toàn tỉnh triển khai nhiều biện pháp, nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) được bảo đảm.

Cán bộ CSGT (Công an huyện Xuyên Mộc) kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện xuyên đêm, xuyên lễ.

Không xảy ra ùn tắc

Trong kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện đến Bà Rịa-Vũng Tàu đông, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tại TP.Vũng Tàu các tuyến đường trọng điểm như: Thùy Vân, Quang Trung, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám… xe cộ lưu thông khá dễ dàng. Trong khi đó, tại huyện Xuyên Mộc các điểm tập trung đông người như Khu du lịch Hồ Tràm, đường Ven Biển… không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Theo lãnh đạo cảnh sát giao thông các địa phương, dịp lễ các đơn vị đã trực 100% quân số với tinh thần “xuyên đêm, xuyên lễ” vì nhân dân phục vụ. Theo đó, lực lượng CSGT tuần tra khép kín tuyến, địa bàn 24/24 giờ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn.

5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ TNGT, làm 2 người chết và 3 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2023, giảm 4 vụ, giảm 3 người chết và 6 người bị thương). Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 1.245 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Trong đó, 715 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

An ninh trật tự bảo đảm

Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày Công an huyện Long Điền đã thông tin rộng rãi đến người dân về các phương thức, thủ đoạn và cách phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật như: lắp khóa chống trộm thông minh, gắn camera để theo dõi hình tình tại nhà khi đi vắng; không sử dụng điện thoại khi lái xe, đeo trang sức có giá trị khi lưu thông trên đường; khi đến nơi đông người phải cẩn thận các đối tượng móc túi…

Đối với Công an TP.Vũng Tàu đã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân số trực ban hình sự 02543.856.573 và đường dây nóng 0369.112.113 tiếp nhận, xử lý thông tin, hình ảnh trong lĩnh vực trật tự ATGT và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Đồng thời, khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn PCCC trong thời điểm nắng nóng; cẩn trọng sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt dễ gây cháy, nổ…

Để bảo đảm ANTT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trước đó Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng các phương án, kế hoạch, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây mất an ninh trật tự.

Đồng thời, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản lợi dụng các sự kiện đông người, lễ hội để hoạt động. Các đơn vị cũng đã triển khai các kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT và PCCC trong dịp lễ.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, không để xảy ra những vụ việc gây mất trật tự xã hội. Cùng với đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là tại địa bàn các xã và vào ban đêm...

Vì vậy, trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, ANTT và trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, phức tạp.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN