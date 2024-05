AN NINH - TRẬT TỰ 5/5/2024

Giả danh công an lừa đảo

Ngày 5/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, Tr.V.M.T. (SN 1995, trú tỉnh Vĩnh Long) giả danh là cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để lừa đảo chiếm đoạt của bà V.T.P.P. (SN 1974, trú TP.Bà Rịa) tổng số tiền 100 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Trộm xe máy

Ngày 5/5, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra đối với C.A.T. (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại khu vực đường Phan Đăng Lưu (phường 3), T. trộm của bà T.T.H. (SN 1976, trú TX.Phú Mỹ) 1 mô tô hiệu Honda Lead. (Nguyễn Văn)

Thuyền viên đánh nhau trên tàu cá

Ngày 5/5, Công an huyện Côn Đảo tiếp tục điều tra vụ đánh nhau trên tàu cá số hiệu BT 989…TS đang hoạt động tại vùng biển cách huyện Côn Đảo khoảng 40 hải lý. Theo thông tin ban đầu, thuyền viên H.C.Đ. (SN 1981, trú tỉnh Bến Tre) mâu thuẫn, cãi nhau với thuyền viên L.T.T. (SN 1979, cùng quê). T. dùng tay đấm vào mặt Đ. 2 cái rồi leo lên ca bin của tàu. Sau đó, Đ. cầm dao Thái lan đến đâm T. 4 nhát vào ngực và bụng gây thương tích. (Phước An)

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Tại đầu hẻm 89 Lý Tự Trọng (phường 1), Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang N.T.H. (SN 1981), L.T.S. (SN 1984) và L.M.N. (SN 1980, cùng trú TP.Vũng Tàu) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Hiện Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với L.T.S. và L.M.N. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; N.T.H. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. (Sơn Khê)