AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 3/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, nhóm người gồm: V.T.H. (SN 1991), M.T.T. (SN 1991), P.V.T. (SN 1986, cùng trú TP.Vũng Tàu), T.T.N. (SN 1965, trú tỉnh Đồng Tháp) và 3 người tên Huệ, Tường, Tình rủ nhau đến phòng trà C.C (đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh) để hát. Khi ra về, trong lúc tính tiền thì phát sinh mâu thuẫn, nên người tên Tường và phụ nữ tên Tình đánh ông L.C.C. (SN 1962, chủ phòng trà) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm điện thoại

Ngày 3/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý L.T.S. (SN 1985, trú tỉnh Gia Lai) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, S. đi đến phòng trọ trong hẻm 38, Võ Thị Sáu, KP.3, phường Long Tâm, trộm 1 ĐTDĐ. Đối tượng S. đã có 4 tiền án (gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và 2 tiền án tội trộm cắp tài sản). (Lê Nguyễn)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 3/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, V.M.T. (SN 2004, trú tại TP.Vũng Tàu) mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại đường Bạch Đằng gồm: D.H.Q. (SN 1990), D.Q.Tr. (SN 1992, cùng trú TP.Vũng Tàu) và L.T. Đ. (SN 1989, trú tỉnh Đắk Lắk) vì chiếu đèn xe làm chói mắt. Sau đó, T. về nhà kể lại sự việc trên cho V.T.N. (SN 2006, trú TP.Vũng Tàu) và vào nhà lấy 2 cây dao tự chế, cùng N. đến đánh nhóm thanh niên trên. Đ. bỏ chạy còn Q. và Tr. chạy vào nhà lấy dao đánh lại T. và N. (Phước An)

Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại QL51, đoạn thuộc tổ 1, KP.Phú Hà, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ. Theo Công an TX.Phú Mỹ, xe mô tô BKS 83C1-752… do ông V.H.K. (SN 1998, trú tỉnh Sóc Trăng) điều khiển đến địa điểm trên, thì va chạm với xe ô tô BKS 72LD-008… do ông G.N.T. (SN 1988, trú TX.Phú Mỹ) điều khiển và ngã ra đường. Ngay lúc này, xe ô tô tải BKS 50H-097… do ông N.H.T. (SN 1989, trú tỉnh Long An) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía sau va chạm làm ông K. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại phường 5, vào ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ xe máy hiệu YAMAHA, BKS 72L2-5644, số khung: 5606Y-000607, số máy: 2856-000607. Ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7), gặp ĐTV Nguyễn Văn Hòa, SĐT: 0988341875 để làm việc.