AN NINH TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 2/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, do có mâu thuẫn, nên T.V.T. (SN 1986, trú phường 11, TP.Vũng Tàu) đã dùng ly thủy tinh và vỏ chai bia đánh ông P.Đ.C. (SN 1970) và T.N.Đ. (SN 1974, cùng trú TP.Vũng Tàu) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Thuê xe ô tô rồi đem bán

Ngày 2/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông N.T.Ng. (SN 1991, trú TP.Bà Rịa) cho D.H.N. (SN 1991, trú TP.Vũng Tàu) thuê xe ô tô tự lái 5 chỗ hiệu Toyota Vios màu đen BKS 72A-501… Tuy nhiên, N. đã bán chiếc xe trên cho người khác với giá 60 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 2/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, nhân viên quản lý trạm phát sóng Mobifone và Vinaphone tại thôn 2, xã Long Sơn, kiểm tra phát hiện có đối tượng đang tháo bình ắc quy và các bộ phận của máy phát điện. Khi thấy có người, đối tượng đã bỏ chạy và để lại hiện trường 1 xe máy BKS 72E1-566... (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 2/5, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại nhà nghỉ K.O. (tổ 15, ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh). Tại địa điểm trên, Công an huyện Long Điền bắt quả tang N.T.P. (SN 1996, trú tỉnh Bình Thuận) đang tàng trữ trái phép 1 gói nilon hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Phước An)

Chứa mại dâm

Ngày 2/5, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ chứa mại dâm xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Phước Hưng phát hiện tại 3 phòng của một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Phước Hưng) có 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua làm việc, xác minh bước đầu xác định ông N.V.N. (SN 1968, trú TP.Bà Rịa, chủ nhà nghỉ) có dấu hiệu phạm tội chứa mại dâm. (Sơn Khê)