Vui mừng nhận lại tài sản mất trộm

Miệt mài xác minh, tìm kiếm thông tin của bị hại trong các vụ án trộm cắp để trả tài sản không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an TX.Phú Mỹ.

Chủ phương tiện bị mất trộm đến Công an TX.Phú Mỹ trình báo, nhận lại tài sản.

Tài sản đã mất về lại với chủ

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của người dân về nhóm một đối tượng rao bán xe có nhiều dấu hiệu khả nghi trên mạng xã hội. Vào cuộc điều tra, công an xác định, trong các xe rao bán có chiếc SH150i BKS 67G1-876... bị mất trộm vào tháng 11/2023. Để hợp thức hóa, nhóm đối tượng đổi biển số BKS 59Y1-877... giả để bán cho khách tại TX.Phú Mỹ vào tháng 1/2024.

Lực lượng chức năng sau đó đã bắt quả tang Bùi Huy Trường (SN 2001, ngụ TX.Phú Mỹ) và Nguyễn Trọng Phi (SN 2001, ngụ huyện Châu Đức) đang bán xe SH150i nói trên tại TX.Phú Mỹ. Tại cơ quan công an, Trường và Phi khai nhận đã rủ nhau mua xe gian trên mạng xã hội rồi bán lại kiếm lời.

"Lướt mạng, tôi thấy xe SH150i được rao bán với giá 33 triệu đồng. Tuy biết đây là xe gian, giấy tờ giả nhưng tôi vẫn mua. Sau đó, tôi mang xe đi cầm cố tại tiệm cầm đồ của ông T. (phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) 50 triệu đồng", Trường cho biết.

Mở rộng điều tra, công an thu giữ thêm 84 xe mô tô (xe trộm cắp-PV) được cầm cố tại tiềm cầm đồ của ông T. Trường và Phi cho biết, đã từng thu mua hơn 100 xe mô tô các loại, tất cả đều là xe gian. Cả hai đã bán được 20 xe với giá cao để thu lợi bất chính.

Sau khi triệt phá vụ án trên, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TX.Phú Mỹ), triển khai xác minh, tìm kiếm thông tin chủ các phương tiện trong vụ án. Tuy nhiên, việc xác minh gặp nhiều khó khăn do chủ phương tiện ở nhiều địa phương khác, chưa cập nhật thông tin trên dữ liệu… Thế nhưng, cán bộ, chiến sĩ Công an TX.Phú Mỹ không bỏ cuộc.

Năm 2023, trên địa bàn TX.Phú Mỹ, xảy ra 122 vụ vi phạm pháp luật về TTXH (giảm 31 vụ so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, Cơ quan CSĐT đã điều tra làm rõ 17 vụ án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, bắt giữ 20 đối tượng.

Thượng úy Nguyễn Văn Huy, Điều tra viên Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TX.Phú Mỹ) cho biết, sau hơn 1 tháng tìm kiếm, đội đã liên lạc được với gần 40 chủ phương tiện ở Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số tỉnh miền Tây. Các phương tiện mất trộm còn mới, có những xe chỉ vừa mua vài tháng. Nạn nhân chủ yếu là người lao động sống tại các khu trọ.

Nhận được cuộc gọi từ Công an TX.Phú Mỹ vào đầu tháng 3/2024, chị N.T.C.L. (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương) ngỡ ngàng vì chiếc xe máy mất trộm gần 1 năm nay đã được tìm thấy.

Chị L. cho biết, đầu tháng 6/2023, chị bất cẩn không khóa cửa phòng, nên kẻ gian đã đột nhập, trộm chiếc xe mới mua, trị giá gần 60 triệu đồng. "Chiếc xe là tài sản lớn đối với tôi. Khi bị trộm tôi đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày vì tiếc của. Tôi không ngờ sẽ có ngày nhận lại được tài sản đã mất", chị L. xúc động nói.

Người đến nhận tài sản vui mừng khôn xiết là động lực để CBCS Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục công việc vì Nhân dân phục vụ của mình. "Những người đến nhận tài sản rất phấn khởi. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực xác minh, liên hệ để bàn giao lại tài sản cho người bị hại", Đại úy Huy chia sẻ.

Công an TX.Phú Mỹ tạm giữ 84 xe mô tô không rõ nguồn gốc, chờ xác minh tìm chủ sở hữu.

Trách nhiệm vì Nhân dân

Trước đó, rạng sáng 25/8/2023, Công an TX.Phú Mỹ, đã triệt phá đường dây trộm chó chuyên nghiệp tại quán Cầy tơ 89 (thuộc KP.Thị Vải, phường Mỹ Xuân). Lực lượng chức năng tạm giữ 8 đối tượng, cùng 20 con chó là tang vật vụ án.

Sau đó, Công an TX.Phú Mỹ đã phát thông báo tìm chủ vật nuôi. Từ thông tin này, gần 10 người đã đến nhận lại vật nuôi. Một số người rất xúc động vì vật nuôi đã về lại với chủ.

Thượng tá Lê Anh Đại, Phó Trưởng Công an TX.Phú Mỹ nói: "Trong các vụ trộm cắp tài sản, Công an TX.Phú Mỹ miệt mài xác minh để liên lạc với chủ sở hữu để phục vụ công tác điều tra và bàn giao tang vật cho bị hại theo đúng quy định. Việc tìm và trả lại tài sản cho người dân là trách nhiệm của người chiến sĩ công an".

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN