Uống rượu lái xe, giảm nhiều nhưng chưa hết

Thời gian qua, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn được lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh thực hiện nghiêm, nên số lượng người vi phạm giảm sâu.

Lực lượng CSGT (Công an TX.Phú Mỹ) kiểm tra nồng độ cồn một người điều khiển phương tiện tại đường Trường Chinh (phường Phú Mỹ).

Thỉnh thoảng mới có người vi phạm

Đầu tháng 3, lực lượng CSGT (Công an TX.Phú Mỹ) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường Trường Chinh (phường Phú Mỹ). Sau khoảng 1 giờ, lực lượng chức năng kiểm tra hơn 100 phương tiện xe máy, xe ô tô, nhưng không phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe mô tô (78H1-548...) để kiểm tra nồng độ cồn thì người này bỏ chạy. Lực lượng CSGT nhanh chóng khống chế đối tượng đưa về chốt làm việc.

Qua kiểm tra, ông L.T.V (SN 1987, quê Phú Yên) người điều khiển xe trên vi phạm nồng độ cồn 0,134mg/lít khí thở. Ngoài ra, CSGT còn phát hiện trên xe ông V. đang chở khoảng 30 cây thuốc lá hiệu Hero (thuốc lá nhập lậu-PV). Vì vậy, đối tượng và tang vật được bàn giao để Công an phường Phú Mỹ xử lý theo quy định.

Trong đêm, tổ công tác phát hiện thêm tài xế N.V.T (SN 1974, ngụ TP.Bà Rịa) điều khiển xe mô tô (72K9-29...) say xỉn. Khi ra hiệu dừng xe, ông T. nẹt pô, có ý định bỏ chạy, nhưng bị ngăn chặn kịp thời. Qua kiểm tra, ông T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,363 mg/lít khí thở.

Trong cơn say, ông T. không còn nhớ rõ thông tin cá nhân và muốn được về nhà. Sau 30 phút giải thích, lực lượng CSGT đã liên hệ được với người thân để đưa ông T. về nhà an toàn.

Qua 1 buổi tối, lập chốt kiểm tra hàng trăm lượt người điều khiển phương tiện, nhưng lực lượng CSGT TX.Phú Mỹ chỉ phát hiện vài trường hợp vi phạm cồn.

Trước đó, Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Bà Rịa) lập chốt kiểm tra hàng chục phương tiện lưu thông trên đường Phạm Hùng chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), năm 2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản, xử phạt 10.985 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong năm, toàn tỉnh xảy ra 426 vụ TNGT, làm 207 người chết, 335 người bị thương, giảm 70 vụ, 44 người chết và 41 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Trung tá Trần Đắc Lý, Đội Trưởng Đội CSGT và Trật tự (Công an TX.Phú Mỹ) cho biết, thời gian qua, đơn vị chia làm nhiều tổ thường xuyên, liên tục tuần tra, kiểm tra các hành vi vi phạm trật tự ATGT trên tất cả tuyến đường từ nội thị tới vùng ven.

“Mỗi tối, chúng tôi bố trí 2 tổ, tại các điểm khác nhau để kiểm tra, xử lý người vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, hiện nay, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn không nhiều. Chúng tôi cảm thấy phấn khởi khi ý thức người dân về sử dụng rượu, bia, qua đó, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông”, Trung tá Trần Đắc Lý nói.

Tài xế N.V.T (SN 1974, ngụ TP.Bà Rịa) bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm nồng độ cồn tại TX.Phú Mỹ.

Trung tá Trần Thanh Lộc, Đội Trưởng Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Bà Rịa) đánh giá, thời gian qua, công tác tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đem lại hiệu quả thấy rõ. Nếu trước đây, mỗi ngày, các tổ công tác lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ (ngày lẫn đêm), thì nay, chỉ phát hiện một vài trường hợp.

Trung tá Trần Thanh Lộc nói: “Hiện nay, việc xử lý người vi phạm nồng độ cồn được thực hiện nghiêm, xuyên suốt lễ, tết cả ngày lẫn đêm, nên người dân đã cơ bản thay đổi nhận thức “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

“Người dân đã thay đổi tích cực về ý thức chấp hành Luật Giao thông. Do đó, năm 2023, TNGT trên địa bàn tỉnh được kéo giảm từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2022. Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, kết hợp tuyên truyền để chung tay kéo giảm tai nạn giao thông bền vững”, Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Phòng CSGT (Công an tỉnh) nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN