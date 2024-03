Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc

Thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, phát huy quyền làm chủ và nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS.

Ban Dân tộc phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức cấp phát tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền PBGDPL cho người DTTS ở huyện Châu Đức.

Hiểu luật để không phạm luật

Sáng 12/3, sau khi lo tươm tất việc nhà, bà Đào Thị Phượng (dân tộc Châu ro, SN 1962, ngụ thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) tới hội trường UBND xã Đá Bạc dự hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào DTTS. Chương trình do Ban Dân tộc phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức. “Tham dự những buổi tuyên truyền PBGDPL, tôi được bổ sung nhiều kiến thức bổ ích, có thêm hiểu biết để giúp đỡ cộng đồng nơi tôi sinh sống”, bà Phượng phấn khởi nói.

Là công an viên bán chuyên trách ở xã Đá Bạc, ông Đào Văn Hiệp (dân tộc Châu ro) đã có hiểu biết nhất định về pháp luật. Nhưng những buổi PBGDPL do địa phương tổ chức ông vẫn tranh thủ tới tham dự. “Các nội dung báo cáo viên truyền đạt giúp tôi nâng cao nhận thức về pháp luật. Nắm bắt các nội dung được phổ biến, tôi sẽ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”, ông Hiệp nói.

Tại hội nghị tuyên truyền PBGDPL, bà Lê Thị Thúy, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh làm báo cáo viên trình bày về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022. Nội dung giới thiệu của bà Thúy giúp người dân nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện dân chủ ở cơ sở để xây dựng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; chính sách, pháp luật dân số của Đảng, Nhà nước hiện nay gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với báo cáo viên ngành y tế tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về chất lượng dân số, đặc biệt là tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh để có một thế hệ con em khỏe mạnh; cấp phát tài liệu, tờ rơi với nội dung ngắn gọn, trực quan sinh động để người dân dễ nắm bắt, tiếp thu.

Ông Trần Đình Hảo, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc cho biết, địa phương có khoảng 200 hộ dân với 301 khẩu là người đồng bào DTTS, chủ yếu là dân tộc Châu ro. Thời gian qua, các chương trình, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào DTTS được địa phương phối hợp với các cơ quan, ban ngành tuyên truyền và phổ biến đầy đủ đến người dân.

“Đồng bào DTTS trên địa bàn cũng hiểu biết và thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật. Bà con đồng bào DTTS rất chịu khó và chăm chỉ làm ăn, nên nhà cửa ngày càng khang trang, đời sống đổi thay”, ông Hảo thông tin.

Nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc huyện Châu Đức và TP.Bà Rịa. Các hội nghị thu hút đông đảo đồng bào DTTS tới tham dự. Trong các đợt tuyên truyền, trung tâm chú trọng tư vấn, hướng dẫn, giải đáp trực tiếp vướng mắc về pháp luật cho người dân vùng DTTS; hướng dẫn người dân vùng DTTS tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí khi có nhu cầu.

Theo bà Lê Thị Thúy, trung tâm còn cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính cho người DTTS. Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức trợ giúp pháp lý cho người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng DTTS.

Ông Đào Thanh Phong, chuyên viên Phòng Chính sách dân tộc - Ban Dân tộc tỉnh cho biết thông qua các chuyên đề tuyên truyền PBGDPL, cấp phát tài liệu và người có uy tín trong đồng bào DTTS... chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đến gần với đồng bào DTTS. Qua đó, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, phát triển giáo dục, y tế, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội...

“Công tác tuyên truyền, PBGDPL đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong cấp ủy, chính quyền các cấp, các cán bộ, đảng viên và đồng bào DTTS, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh”, ông Phong đánh giá.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN