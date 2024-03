Lừa mẹ bạn gái đầu tư chứng khoán rồi chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Nguyễn Đức Ninh (SN 1994, quê Ninh Bình) bị cáo buộc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mẹ bạn gái về việc đầu tư chứng khoán, “tiền ảo” (Bitcoin) nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng để tiêu xài và đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Đức Ninh tại phiên xét xử.

Lừa tiền mẹ bạn gái

Theo hồ sơ, Ninh quen biết và có tình cảm với chị V. (ngụ TP.Vũng Tàu). Để có tiền đánh bạc, tiêu xài và trả nợ, Ninh nói dối bà C. (mẹ chị V.) về việc bản thân đang đầu tư kinh doanh chứng khoán và “tiền ảo” thu được lợi nhuận từ 10-30%/ tháng. Thậm chí, có nhiều mã chứng khoán lợi nhuận lên đến 100% trong 2 tháng mà không mất tiền đầu tư hoặc thua lỗ. Tin tưởng Ninh nói thật, bà C. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để Ninh đầu tư.

Từ tháng 6-9/2021, bà C. nhiều lần chuyển vào tài khoản ngân hàng của Ninh từ 20-600 trăm triệu đồng với tổng hơn 4 tỷ đồng để nhờ Ninh đầu tư giúp nhưng bị bị cáo chiếm đoạt. Số tiền chiếm đoạt được, Ninh rút ra 85 triệu đồng tiêu xài cá nhân, trả tiền thuê nhà. Ninh còn chuyển cho bà C. nhiều lần với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng và nói là tiền lợi nhuận từ việc kinh doanh chứng khoán, “tiền ảo”. Mục đích nhằm che giấu hành vi phạm tội và để bà C. thêm tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền nhờ Ninh đầu tư.

Hơn 3,7 tỷ đồng còn lại, Ninh chuyển đến 42 tài khoản ngân hàng khác nhau theo thông tin trên trang web nhằm mua điểm cho tài khoản để Ninh tham gia đánh bạc. Từ ngày 14/6 đến 10/8/2021, Ninh sử dụng hơn 3,7 tỷ đồng để nạp tiền mua điểm ảo tham gia đánh bạc và thua hết. Trong đó có 17 lần Ninh chuyển nạp tiền đánh bạc với số tiền từ 50 triệu đồng trở lên.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT phát hiện một số tài khoản đã chuyển tiền mua điểm ảo đánh bạc trên mạng, trong đó có 28 số tài khoản trùng khớp với các tài khoản mà Ninh đã chuyển tiền vào. Các đối tượng trên có hành vi tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ tài liệu về hành vi đánh bạc trái phép của các đối tượng này đến cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh cáo buộc hành vi của Ninh phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 74 Bộ luật Hình sự và tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Lãnh 18 năm tù

Tại phiên xét xử ngày 22/3, Ninh phủ nhận nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh công bố và cho rằng bị cáo không phạm tội. Ninh thừa nhận việc nhận của bà C. hơn 4 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán và “tiền ảo”. Tuy nhiên, do các web đầu tư “sập” nên mất hết tiền. Để khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo đã bán tài sản, thu xếp và trả cho bà C. được khoảng 200 triệu đồng.

“Bà C. chuyển tiền và nhờ bị cáo tự quyết định đầu tư. Tất cả tiền bà C. chuyển bị cáo sử dụng 42 tài khoản để đầu tư chứng khoán chứ không phải dùng đánh bạc. Những lúc bị cáo đầu tư đều có V. ở bên cạnh”, Ninh khai và mong HĐXX xem xét cho bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Ninh cho rằng căn cứ để buộc tội bị cáo Ninh trong vụ án còn nhiều “khoảng trống". Việc bà C. chuyển tiền để Ninh đầu tư là thỏa thuận và giao dịch dân sự. Mong HĐXX xem xét và đánh giá thận trọng để tuyên bản án phù hợp.

HĐXX nhận định xuyên suốt quá trình điều tra trước khi đưa ra xét xử, bị cáo Ninh đều thừa nhận hành vi đưa ra thông tin gian dối về lợi nhuận cao trong đầu tư chứng khoán và “tiền ảo” để bà C. tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Tuy quá trình xét xử bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ thu thập, lời khai của bị hại, bị cáo, bản sao kê tài khoản…, HĐXX xác định hành vi phạm tội của bị cáo đúng như cáo trạng Viện KSND tỉnh truy tố.

Do đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Ninh 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. Buộc Ninh hoàn trả cho bà C. hơn 3,5 tỷ đồng.

