Lừa hàng trăm triệu với thủ đoạn làm visa trực tuyến giá rẻ

(BR-VT) Lừa cung cấp dịch vụ làm "visa giá rẻ"; Làm thay thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe online; lập website, fanpage giả mạo trang của Cục An ninh mạng; mạo danh công an lừa kê khai thông tin tài sản; lừa đảo xuất khẩu lao động trên mạng... Đó là một trong nhiều chiêu trò lừa đảo trực tuyến được Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT cảnh báo xảy ra trong tuần qua.

Nhiều người dân đã sập bẫy dịch vụ làm visa giá rẻ với số tiền cả trăm triệu đồng.

Cụ thể, phương thức được các đối tượng thực hiện là lừa cung cấp dịch vụ làm “visa giá rẻ” sử dụng là lập website, tài khoản Facebook giả mạo các công ty xuất khẩu lao động uy tín, đăng tải hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay, đưa ra nhiều chương trình ưu đãi với chi phí làm visa chỉ bằng một nửa so với công ty chính ngạch. Ham rẻ, nhiều người lao động đã sập bẫy với số tiền mất lên đến cả trăm triệu đồng.

Cùng với đó, một số hình thức khác được Cục An toàn thông tin cảnh báo là: Làm thay thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe online; lập website, fanpage giả mạo trang của Cục An ninh mạng; mạo danh công an lừa kê khai thông tin tài sản; lừa đảo xuất khẩu lao động trên mạng…

Người dân cảnh giác trước những fanpage, website giả mạo Cục An ninh mạng.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thông tin, tuyên truyền cho người thân về các thủ đoạn lừa đảo kể trên. Người dân không nghe và làm theo các yêu cầu, hướng dẫn của người lạ; không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ cho những hành vi phạm tội; không giao dịch chuyển tiền khi chưa xác minh danh tính của các đối tượng lạ.

PHÚ XUÂN