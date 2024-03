CSGT cảnh báo sau những vụ tự lao xe xuống ruộng

Lưu thông ở đường nông thôn vào đêm tối cần hạn chế tốc độ và quan sát cẩn thận, đặc biệt không uống rượu và né chốt bằng việc đi vào đường không quen thuộc - CSGT Xuyên Mộc cảnh báo như vậy, khi xảy ra 2 vụ tai nạn tự gây, dẫn đến chết người.

Hiện trường vụ TNGT xảy ra tại đoạn đường trước Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 4, thuộc ấp 3, xã Bưng Riềng.

Theo Công an huyện Xuyên Mộc, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng dẫn đến chết người do người điều khiển phương tiện tự gây.

Đơn cử, khoảng 11h30 ngày 5/3, xe mô tô BKS 60S3-14... do ông T.V.T. (SN 1997, trú tại tỉnh Cà Mau), điều khiển xe lưu thông trên đường bờ đê xã Phước Thuận, theo hướng từ Phước Bửu đi ấp Xóm Rẫy. Khi đến khu vực ấp Xóm Rẫy do không làm chủ tay lái đã tông vào trụ bê tông ven đường rồi lao xuống ruộng, tử vong tại chỗ. Do khu vực này đêm khuya vắng người qua lại, nên sáng hôm sau người dân mới phát hiện vụ việc trình báo lực lượng chức năng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/1, xe mô tô BKS 29A1-117... do ông M.N.T. (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường nông thôn xã Bưng Riềng, theo hướng từ QL55 ra đường Ven Biển. Khi đến đoạn đường trước Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 4, thuộc ấp 3, xã Bưng Riềng, do không làm chủ được tay lái đã lao xuống mương nước tử vong tại chỗ.

Vào cùng thời điểm trên, xe mô tô BKS 72X-990... do ông P.M.H. (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông cùng chiều với anh T. cũng tự tông vào cọc tiêu lề đường bên phải và bị thương.

Theo thống kê, từ tháng 1 đến nay, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc xảy ra 2 vụ TNGT tự gây làm 2 người tử vong (chiếm 50% số vụ TNGT có người tử vong).

Theo Trung tá Quách Văn Thanh, Đội trưởng Đội CSGT (Công an huyện Xuyên Mộc), các vụ TNGT tự gây hầu hết do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện: không chú ý quan sát, chạy xe tốc độ cao, đi sai làn đường, tránh vượt sai quy định, không giữ khoảng cách an toàn...

CSGT Xuyên Mộc cho biết thêm, gần đây, có tình trạng một số người sau khi uống rượu chọn lưu thông trong các tuyến đường nông thôn trời tối để né chốt kiểm tra nồng độ cồn. Việc lưu thông vào ban đêm thiếu ánh sáng, hạn chế tầm nhìn và đã sử dụng rượu bia thì rất dễ xảy ra tai nạn.

Để phòng tránh TNGT nói chung và tai nạn tự gây ra nói riêng, Công an huyện Xuyên Mộc khuyến cáo người dân khi điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng rượu bia, tập trung quan sát, không chạy xe tốc độ cao, nhất là các đoạn đường cong, đường giao nhau.

