Châu Đức không để xảy ra cháy lớn tại khu dân cư

Ngày 19/3, Công an huyện Châu Đức tổ chức tổng kết phong trào toàn dân PCCC và CNCH năm 2023.

Đội PCCC và CNCH-Công an huyện Châu Đức tuyên truyền PCCC và CNCH tại các trường học trên địa bàn huyện.

Năm 2023, huyện Châu Đức xảy ra 10 vụ cháy, làm 1 người bị thương. Công an huyện đã tổ chức kiểm tra các quy định an toàn PCCC đối với 357 cơ sở, phát hiện 6 cơ sở vi phạm. Đồng thời, tổng rà soát PCCC đối với các nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê. Qua kiểm tra kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót; kiến nghị, hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục, đảm bảo an toàn PCCC.

Toàn huyện có 446 đội, với 1.736 thành viên thuộc các đội: PCCC dân phòng, PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành kịp thời xử lý tình huống cháy nổ theo phương châm "4 tại chỗ". Năm 2023, các khu dân cư trên địa bàn huyện không xảy ra cháy lớn.

Dịp này, UBND huyện Châu Đức đã khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích trong công tác PCCC và CNCH năm 2023.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN