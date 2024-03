Cảnh cáo thiếu niên đốt lửa gây cháy lan

Ngày 13/3, Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị đã ra quyết định phạt cảnh cáo H.P.H. (SN 2009, ngụ xã Láng Lớn) về hành vi gây ra vụ cháy cỏ trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 2/3, H. dùng bật lửa đốt giấy đuổi muỗi trên bò. Lửa nóng tay, nên H. vứt tờ giấy vào đám cỏ khô gây cháy. Thời điểm này, gió lớn làm đám cháy bùng phát nhanh. H. gọi mẹ và hàng xóm đến chữa cháy, nhưng bất thành, nên gọi lực lượng chức năng báo cháy.

Nhận được thông tin, Công an huyện Châu Đức đã điều động phương tiện, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy. Vụ cháy rộng khoảng 200m² trên khu đất trống có nhiều cỏ khô. Nhờ dập tắt kịp thời, nên lửa không cháy lan sang vườn cây lâu năm của các hộ dân xung quanh.

Qua xác minh, Công an xã Láng Lớn mời H. và mẹ lên làm việc. Theo cơ quan công an, hành vi của H. đã vi phạm Khoản 1, Điều 51, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100-300 ngàn đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài sản dưới 20 triệu đồng”. Do H. chưa đủ 16 tuổi và vi phạm do vô ý, nên công an chỉ áp dụng hình thức phạt cảnh cáo.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN