Cẩn trọng khi lưu thông từ hẻm ra đường chính

Lưu thông từ trong hẻm ra đường lớn nếu không quan sát, làm chủ tốc độ thì rất dễ xảy ra tai nạn. Thực tế gần đây đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông chết người do người điều khiển phương tiện lưu thông ra đường lớn không bảo đảm an toàn.

Mặc dù có biển báo đường giao nhau tại đầu hẻm nhưng một số người lưu thông trên hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều và 1216/57/23 đường 30/4, phường 12 ít khi giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi rẽ.

Không chú ý quan sát

Khoảng 12 giờ ngày 2/3, xe mô tô BKS 72C1-480... do anh B.C.V. (SN 2008, trú tại phường 12, TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trong hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều, phường 12 theo hướng từ đường Đô Lương ra Võ Nguyên Giáp. Khi đến đầu hẻm 1216/57/23 đường 30/4, phường 12 thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72X2-13... do anh Q.N.Đ. (SN 1987, trú tại phường 12) lưu thông cùng chiều phía trước đang chuyển hướng vào hẻm 1216/57/23 đường 30/4. Hậu quả, anh V. bị thương nặng và tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định, anh Đ. chuyển hướng không chú ý quan sát.

Sáng 8/3, theo quan sát của phóng viên, hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều là đường nhựa rộng hơn 7m, có vạch đứt ở tim đường, cho phép xe lưu thông 2 chiều từ đường Đô Lương ra đường Võ Nguyên Giáp và ngược lại. Trong khi đó, hẻm 1216/57/23, đường 30/4, là bê tông, rộng khoảng 5m. Tại điểm giao giữa 2 hẻm có biển báo đường giao nhau. Tuy nhiên, nhiều người điều khiển phương tiện lưu thông từ hẻm 1216/57/23 đường 30/4, ra hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều và ngược lại đều không giảm tốc độ, không chú ý quan sát, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn TP.Vũng Tàu có hàng trăm hẻm lớn, nhỏ. Đa phần các hẻm không có gờ giảm tốc, không biển báo. Người dân sử dụng phương tiện di chuyển từ nhà trong hẻm ra đường lớn diễn ra mỗi giờ, mỗi ngày. Tuy nhiên, rất nhiều người dân chạy xe từ trong hẻm, bất ngờ lao thẳng ra đường chính, không chú ý quan sát, dễ gây va chạm giao thông với các phương tiện khác.

"Phương tiện từ đường nhánh thì buộc phải ưu tiên cho xe đường chính. Nhưng nhiều người không nhìn trước nhìn sau, không xi nhan hay bóp còi. Đó là chưa kể các phương tiện trong hẻm lưu thông tốc độ cao, không quan sát rất dễ xảy ra va chạm, tai nạn", chị N.T.H. (ở hẻm 1216/57/23 đường 30/4, phường 12) chia sẻ.

Kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn

Ông Nghiêm Viết Hùng, Phó Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu cho biết, toàn thành phố có hơn 1.200 hẻm. Trong đó, hơn 600 hẻm có chiều rộng nhỏ hơn 4m. Vì vậy, người dân lưu thông trong các đường hẻm phải hạn chế tốc độ để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác.

Về kỹ năng lưu thông an toàn trong đường hẻm, Trung tá Nguyễn Xuân Tân, Đội phó Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) cho biết, trong các con hẻm người điều khiển phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm để chủ động xử lý các tình huống bất ngờ như: xe máy tạt ngang đầu, người đi bộ, trẻ em chạy từ trong nhà ra hay tránh các xe đi ngược chiều trong không gian nhỏ. Tuyệt đối không nghe điện thoại, nhắn tin hay làm việc riêng trong lúc lái xe.

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện phải chú ý quan sát. Đây là kỹ năng quan trọng khi lái xe, đặc biệt là trong ngõ, hẻm. Khi đi từ nhà ra hẻm hay đi từ hẻm ra đường lớn cần quan sát các phương tiện đang tham gia giao thông, các chướng ngại vật, độ rộng góc cua. Từ đó, đưa ra các cách xử lý phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Đối với các con hẻm trong thành phố thường có lưu lượng người qua lại đông đúc, nên nhờ người xin đường, cảnh báo các xe khác trước khi cho xe từ nhà ra hẻm hay từ hẻm ra đường lớn (đối với xe ô tô).

Đồng thời, người điều khiển phương tiện phải luôn nhường đường. Không ít tình huống 2 xe ngược chiều không thể tiến hay lùi do không gian quá chật hẹp vì không nhường đường khi đi trong hẻm. Nếu điều khiển xe chạy từ trong hẻm đi ra, người lái phải nhường đường cho các phương tiện đang đi ở đường chính. Ngược lại, trước khi vào hẻm hẹp cần quan sát có xe ngược chiều đang đi ra hay không và chủ động nhường đường.

Điều quan trọng nữa đó là giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Đây là nguyên tắc tham gia giao thông an toàn dành cho bất cứ loại phương tiện nào. Giữ khoảng cách an toàn giúp tránh các vụ va chạm đột ngột khi xe phía trước bất ngờ dừng lại hay bị ngã, gặp sự cố.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN