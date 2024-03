AN NINH - TRẬT TỰ 6/3

Mượn xe máy đi cầm cố

Ngày 6/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu vực trước nhà nghỉ T.Đ. (thuộc KP.Phước Hưng, phường Mỹ Xuân). Theo thông tin ban đầu, Đ.V.T. (SN 1993, trú tại tỉnh Đồng Nai) mượn xe mô tô BKS 72E1-945... của N.N.A. (SN 1995, trú tại huyện Châu Đức) đi công việc. Sau đó, T. cùng với N.T.Th. (SN 1997, trú tại tỉnh Đồng Nai) mang xe mô tô trên đi cầm lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 6/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Phước Tân 2 (xã Tân Hưng), do đối tượng T.H.P. (SN 1988, trú tại phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) thực hiện. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Đột nhập nhà nghỉ trộm tài sản

Ngày 6/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý N.V.Th. (SN 1990, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà nghỉ M.L. (phường Phước Hiệp). Trước đó, tại nhà nghỉ trên, Th. đã trộm của bị hại T.T.D. (SN 2000, trú tại tỉnh Kiên Giang) sợi dây chuyền vàng 18K. (Lê Nguyễn)

Sử dụng con dấu, tài liệu giả

Ngày 6/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo hồ sơ, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra cơ sở massage B.R. (trên đường Trương Công Định, phường 3), do bà T.T.L.T. (SN 1993, trú tại tỉnh Hậu Giang) quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT có dấu hiệu bị làm giả. (Trí Nhân)

Ô tô va chạm với xe máy, 1 người tử vong

Đó là hậu quả vụ TNGT xảy ra tại ngã tư đường Huỳnh Minh Thạnh và Điện Biên Phủ (thuộc KP.Phước An, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc). Theo Công an huyện Xuyên Mộc, xe ô tô BSK 72A-236... do H.V.H. (SN 1994, trú tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) điều khiển đến địa điểm trên thì va chạm với xe mô tô BKS 72G1-027... do anh H.V.S. (SN 1985, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, anh S. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ. (Sơn Khê)