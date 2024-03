AN NINH - TRẬT TỰ 20/3

Xe máy va chạm với ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại tại Km 04+329, QL 55, thuộc TT.Long Điền. Theo Công an huyện Long Điền, xe ô tô biển số 51D- 644... do ông C.T.T. (SN 1975, trú huyện Long Điền) điều khiển lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn với xe máy biển số 72AL-018... do bà N.T.N.L. (SN 1961, trú huyện Long Điền) điều khiển. Hậu quả, bà L. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra làm rõ. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/3, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán cà phê ở KP.Long Lâm (TT.Long Điền). Tại địa điểm trên, N.T.T. (SN 1990) xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.B.N. (SN 1982, cùng trú huyện Long Điền) về tiền dịch vụ mua bán nhà đất. Sau đó, 3 thanh niên là người quen của bà N., gồm: T.G.K. (SN 2003), T.T.T. (SN 2002) và L.T.T. (SN 2004, cùng trú TP.Bà Rịa) đến quán trên và dùng hung khí đanh N.T.T. gây thương tích. (Phước An)

Trộm xe máy

Ngày 20/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.P.Th. (SN 1991, trú TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại hẻm 442 (đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh) Th. trộm xe máy BKS 72C1-480... của ông K.V.Q. (SN 1982, quê tỉnh Vĩnh Phúc) rồi bán cho người đàn ông không rõ lai lịch. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 20/3, Công an huyện Long Điền cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng Sơn Tân An Châu (SN 1988, trú tỉnh Trà Vinh) theo quyết định truy nã ngày 29/1/2024, của Cơ quan CSĐT (Công an huyện Long Điền) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. (Lê Nguyễn)