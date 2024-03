AN NINH - TRẬT TỰ 14/3

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 14/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Châu Pha. Trước đó, Công an xã Châu Pha phối hợp với Công an TX. Phú Mỹ, kiểm tra hành chính căn nhà không số thuộc tổ 3, thôn Tân Trung (xã Châu Pha) phát hiện C.V.L. (SN 1999, trú tại TX.Phú Mỹ) có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Nguyễn Văn)

Ghi số đề

Ngày 14/3, Công an Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề xảy ra tại ấp Bắc 1, xã Hoà Long. Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên N.H.M. (SN 1975, trú tại TP.Vũng Tàu) ghi đề cho 4 đối tượng với số tiền hơn 300 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 14/3, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, đối tượng Đ.V.T. (SN 1982, trú tại huyện Châu Đức) có hành vi dâm ô với cháu Đ.T.K.N (SN 2012, trú tại huyện Châu Đức). (Phước An)