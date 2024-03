AN NINH - TRẬT TỰ 12/3

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 12/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.Đ.K.D. (SN 2005, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng liên quan. Theo hồ sơ, D. ngồi nhậu cùng bạn tại quán của N.T.T. (thôn 2, xã Long Sơn). Trong lúc ăn nhậu, nhóm của D. cho rằng ông T. nhìn đểu, nên gọi một số đối tượng mang hung khí đến đánh ông T. và đập phá đồ đạc trong quán. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 12/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông P.Đ.T. (SN 1985, trú tại tỉnh Thái Bình) cùng bà N.T.L. (SN 1987, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đến nhà L.Q.T. (SN 1988, KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) nhậu. Trong lúc nhậu, P.Đ.T xảy ra mâu thuẫn với Lai Quốc Đoàn (SN 1986, trú tại tỉnh Cà Mau, anh ruột của L.Q.T). Sau đó, P.Đ.T và N.T.L ra về thì Đoàn đi theo sau dùng dao chém liên tiếp vào người ông P.Đ.T gây đa thương tích trên cơ thể. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 12/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.T.S. (SN 1982, chỗ ở KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại nơi ở của đối tượng. Tang vật thu giữ 35 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Sơn Khê)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 12/3, Công an TP.Bà Rịa cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng truy nã Lê Trần Nguyên Khang (SN 2007, trú tại TP.Bà Rịa) về tội cố ý gây thương tích theo quyết định truy nã ngày 1/2/2024, của Công an huyện Long Điền. Hiện Công an TP.Bà Rịa đã bàn giao Khang cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền xử lý theo quy định.