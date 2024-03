AN NINH - TRẬT TỰ

Va chạm với xe máy, người đi bộ tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km22, đường ven biển (thuộc ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ). Theo Công an huyện Đất Đỏ, xe mô tô BKS 72H1-381... do ông T.Đ.T.G. (SN 1985) điều khiển chở theo ông N.T.H. (SN 1984, cùng trú huyện Đất Đỏ) đến địa điểm trên thì va chạm với ông L.V.B. (SN 1962, trú huyện Đất Đỏ) đang đi bộ qua đường. Hậu quả, ông B. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Đất Đỏ điều tra làm rõ. (Trí Nhân)

Trộm ra đầu thú

Ngày 21/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý N.V.H. (SN 1994, trú TP.Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại KP.6 (phường Phước Hiệp) H. đã trộm 1 ĐTDĐ của chị V.T.K.H. (SN 2008, chỗ ở huyện Xuyên Mộc). Sau đó, H. đã đến Công an phường Phước Hiệp đầu thú và giao nộp tang vật. (Lê Nguyễn)

Đánh nhau dẫn đến chết người

Ngày 21/3, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó, N.V.C. (SN 1986, chỗ ở ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) rủ N.V.B. (SN 1972, trú huyện Long Điền) nhậu tại nơi ở của C. Quá trình nhậu, C. và B. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. C. dùng tay đánh vào mặt làm B. ngã xuống đường. Sau đó, C. tiếp tục dùng chân đạp vào đầu của B. Đến sáng hôm sau, B. đau ở vùng ngực, nên C. đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu và tử vong sau đó. (Nguyễn Văn)