AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 13/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp An Thạnh (xã An Ngãi, huyện Long Điền). Trước đó, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang N.V.D. (SN 1992, trú tại TP.Cần Thơ) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 6 gói hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Nguyễn Văn)

* Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại đường Trương Công Định (phường 3), Công an thành phố bắt quả tang Đ.Đ.T. (SN 1988) và L.T.V. (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Lê Nguyễn)

Tìm bị hại

Quá trình điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại cảng Cầu Quan (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu), Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đã khởi tố, tạm giam đối với Võ Văn Hải (tên gọi khác Hải Bắc, SN 1981, trú 60 Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì) và Nguyễn Văn Hoàng (tên gọi khác Hai Quýt, SN 1959, trú 37/51A Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì). Các đối tượng này đã có hành vi ép buộc các hộ dân buôn bán hải sản tại cảng Cầu Quan trả tiền mặt bằng hàng tháng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo, ai là bị hại trong vụ án nói trên, liên hệ Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự, 189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, gặp điều tra viên Bùi Thanh Tùng, SĐT: 0937.230.270) để làm việc.