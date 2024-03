AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại KP.Ngọc Hà (phường Phú Mỹ). Trước đó, trong lúc ăn nhậu, giữa T.V.T. (SN 1987, trú tại tỉnh Bạc Liêu) xảy ra mâu thuẫn với với T.T.H. (SN 1978, trú tại tỉnh An Giang). Sau đó, T. và T.V.N. (SN 1999, trú tại TX.Giá Rai), cùng 3 người khác tìm đánh H. Tuy nhiên, H. đóng cửa đi ngủ. Lúc này, N.V.P. (SN 1981, trú tại tỉnh Sóc Trăng, là hàng xóm của H.) ra khuyên mọi người giải tán, thì bị nhóm của T. đánh. P. dùng gậy sắt chống trả. Hậu quả, T. bị thương vùng đầu, N. bị gãy cẳng tay phải, P. bị thương ở má trái. (Nguyễn Văn)

Chiếm đoạt tài sản

Ngày 11/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đ.T.Ph. (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, tại TP.Vũng Tàu, đối tượng Ph. sử dụng máy tính cá nhân có kết nối Internet để giao dịch tiền ảo, chiếm đoạt của ông L.Đ.C. (SN 1982, trú tại TP.Vũng Tàu) số tiền hơn 65 triệu đồng và 1 người khác số tiền hơn 50 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Xứ lý các đối tượng đánh bạc

Ngày 11/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại ấp Bắc 3 (xã Hòa Long), lực lượng Công an xã Hòa Long bắt quả tang 3 đối tượng N.Đ.Q. (SN 1995), L.V.B. (SN 1960) và P.A.T. (SN 1973, cùng trú tại TP.Bà Rịa) đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài binh xập xám. (Sơn Khê)

Va chạm vào dải phân cách, 1 người tử vong

Đó là hậu quả vụ TNGT xảy ra tại khu vực trụ đèn trang trí số 317 (đường 3/2, phường 10, TP.Vũng Tàu). Theo Công an TP.Vũng Tàu, xe mô tô BKS 71B4-542... do anh T.M.T. (SN 2000) điều khiển, phía sau chở theo P.T.N. (SN 2007, cùng trú tại tỉnh Bến Tre) lưu thông đến khu vực trên, thì va chạm vào dải phân cách cứng. Hậu quả, anh T. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Vũng Tàu điều tra làm rõ. (Trí Nhân)