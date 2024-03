AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc

Ngày 7/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc. Trước đó, tại nhà bà N.T.L (SN 1970, thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ), Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài xì dách. Tang vật thu giữ hơn 31 triệu đồng và 3 bộ bài tây. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 7/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại ấp Bắc 1 (xã Hòa Long), Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang N.N.T. (SN 2003, trú tại TP.Bà Rịa) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Trộm tấm đan thoát nước

Ngày 7/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm tấm đan thoát nước xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an phường Kim Dinh tuần tra phát hiện N.V.H (SN 1992, trú tại TP.Bà Rịa) và L.T.K.T (SN 1997, trú tại TX.Phú Mỹ), tại tuyến tránh QL56 có biểu hiện nghi vấn, nên kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên người H có 1 cây sắt bản dẹp và 1 khóa lục giác hình chữ L. Tại cơ quan công an, H khai nhận cùng T đi trộm tấm đan thoát nước. Trước đó, H đã 2 lần trộm tấm đan thoát nước trên địa bàn phường Kim Dinh. Đối tượng H mới chấp hành xong hình phạt tù về tội trộm cắp tài sản ngày 19/3/2022 (chưa được xóa án tích). (Lê Nguyễn)

Tìm người liên quan vụ án

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Bất động sản Hoàn Kim (trụ sở tại tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Thái Tổ, phường 7, quận 3, TP.Hồ Chí Minh) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 10/QĐ-CSKT-D4 ngày 11/9/2023. Kết quả điều tra thể hiện: Ngày 26/4/2019, Công ty TNHH Bất động sản Hoàn Kim có Văn bản số 01/2019-HK gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đăng ký lập thủ tục đầu tư dự án Khu nhà ở Hoàn Kim 01 (phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ), với quy mô 10.090m² (đất xây dựng nhà ở 5.715m²=58 căn nhà). Khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, ông Lại Minh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hoàn Kim đã ký nhiều hợp đồng cam kết chuyển nhượng các nền đất của dự án, để thu tiền của nhiều khách hàng. Sau đó, dự án không được chấp thuận chủ trương đầu tư nên bị khách hàng tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vậy, cá nhân, tổ chức là khách hàng đã ký hợp đồng và giao tiền, nhưng chưa được Công ty TNHH Bất động sản Hoàn Kim giao Giấy CNQSDĐ đối với các nền đất của dự án nêu trên. Nếu muốn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, thì liên hệ làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Phòng Cảnh sát kinh tế, SĐT: 0254.3852340, 15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, thời gian trước ngày 30/3/2024). (Sơn Khê)