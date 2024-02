Xuyên Tết bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự

Với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", thời điểm trước, trong và sau Tết, Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường trực chiến, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát (TTKS), góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Đội CSGT-TT TP.Bà Rịa kiểm tra nồng độ cồn trong dịp Tết.

Tuần tra 24/24

Sáng 14/2 (tức mùng 5 Tết Giáp Thìn), chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông trên Quốc lộ 51 (đoạn qua TX.Phú Mỹ) ổn định. Lực lượng CSGT cũng có mặt nơi đây để điều tiết giao thông khi có tình trạng ùn tắc. Công tác này được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thường xuyên theo dõi thông qua hệ thống camera giám sát.

Trước đó, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong thời gian nghỉ Tết, từ 8/2 đến ngày 14/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), lực lượng CSGT trực 100% quân số và tổ chức các chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm trật tự ATGT, trong đó tập trung xử lý nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn và tốc độ.

Chiều mùng 3 Tết, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa tiếp tục ra quân, lập chốt kiểm tra xử lý vi phạm TTATGT trên đường Phạm Hùng. Khác với mọi năm, năm nay tổ công tác đẩy mạnh xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm ngăn chặn các vụ TNGT liên quan đến rượu bia.

Anh Ng.Q.H. (SN 1989, ngụ TX.Phú Mỹ) điều khiển xe máy BS 72E1-xxx.77 chở vợ cùng 2 con đi chúc Tết thì bị lực lượng CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn. Qua kiểm tra, anh H. vi phạm nồng độ cồn mức 0,26mg/lít khí thở. Anh H. tỏ ra bất ngờ vì ngày Tết nhưng vẫn có chốt kiểm tra xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

"Tôi đi chúc Tết và chỉ uống một chút rượu vang, không nghĩ sẽ bị phạt nồng độ cồn vì cứ ngỡ ngày Tết sẽ không có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Vi phạm rồi thì phải chấp hành, cũng là bài học để không lặp lại", anh H. nói.

Cùng lỗi vi phạm ở mức nồng độ cồn trên 0,25mg/lít khí thở, anh H.Q.V. (SN 1982, ngụ TP.Bà Rịa) cũng bị lập biên bản, bị tạm giữ phương tiện theo quy định. Anh V. phân trần, do chúc Tết các lãnh đạo công ty nên buộc phải uống vài lon. Anh V. giải thích: "Ngày Tết nên mỗi nơi có uống một chút bia. Năm nay các anh CSGT xử lý nồng độ cồn sớm quá nên cũng bất ngờ".

Không chỉ xử lý vi phạm nồng độ cồn, từ 14 giờ đến 20 giờ cùng ngày, Đội CSGT-TT TP.Bà Rịa còn xử lý vi phạm chạy quá tốc độ. Ca trực kéo dài 6 tiếng, tổ công tác đã xử lý 14 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 7 trường hợp vi phạm tốc độ; tạm giữ 7 xe mô tô và 2 xe ô tô, tổng mức xử phạt khoảng 76 triệu đồng.

Một cán bộ CSGT cho biết, qua kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện, số lượng người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn năm nay đã giảm đáng kể, đặc biệt mức độ vi phạm cồn tương đối thấp. Đây cũng là tín hiệu tích cực, tạo thói quen cho người dân "uống rượu bia, không lái xe".

Trung tá Trần Thanh Lộc, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa cho biết, đơn vị có kế hoạch phân công từng ca trực, bảo đảm 24/24 có lực lượng tuần tra trên địa bàn. Từ ngày 7/2 đến ngày 13/2, đơn vị đã tổ chức 29 ca TTKS với 194 lượt cán bộ, chiến sĩ . Đơn vị đã lập 175 biên bản vi phạm hành chính, trong đó 64 trường hợp nồng độ cồn, 47 trường hợp tốc độ.

Trung tá Trần Thanh Lộc nói: "Hiện nay một số người dân vẫn còn tâm lý chủ quan rằng lực lượng CSGT sẽ du di trong 3 ngày Tết. Do đó việc lập chốt công khai, xử lý nghiêm vi phạm trật tự ATGT trong mấy ngày qua giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ".

Tương tự, tại huyện Xuyên Mộc, tối mùng 1 Tết (ngày 10/2), Đội CSGT-TT huyện Xuyên Mộc cũng tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trên Tỉnh lộ 328. Sau hơn 2 giờ lập chốt, tổ công tác đã xử phạt 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lãnh đạo Đội CSGT-TT huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để làm xuyên đêm, xuyên Tết, không có ngày nghỉ nhằm bảo đảm ATGT trên địa bàn.

Giữ vững ANTT

Về tình hình ANTT trong 7 ngày Tết, Công an tỉnh cho biết, lực lượng công an đã nắm tình hình, bám sát chặt địa bàn. Đồng thời, chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tệ nạn mê tín, dị đoan, cờ bạc, số đề trước, trong và sau Tết. Nhờ đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Các vụ việc phức tạp về trật tự xã hội, tội phạm ma túy không xảy ra.

Người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp, các ngành cũng làm tốt công tác tổ chức hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân an toàn, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương cán bộ chiến sĩ công an với tinh thần "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi". Đối với công tác bảo đảm TTATGT trong dịp Tết, lực lượng CSGT đã tổ chức tốt tuần tra khép kín trên các tuyến giao thông trọng điểm; tập trung xử lý nhóm vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ…

Bài, ảnh: HÀN LẬP