Tuần tra phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

Ngày 19/2, Công an huyện Long Điền đang tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng được Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) bàn giao cho Công an xã An Ngãi (huyện Long Điền)

Trước đó, khoảng 00h10 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT và TTATGT trên tuyến đường Tỉnh lộ 44A.

Khi đến khu vực thuộc ấp An Thạnh, xã An Ngãi (huyện Long Điền), lực lượng chức năng phát hiện xe gắn máy do Phan Nguyên Hoàng Q. (SN 1997, trú tại huyện Long Điền) điều khiển phía sau chở theo 1 đối tượng vi phạm giao thông và có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người Trần Nhật H. (SN 2003, trú tại huyện Long Điền, đối tượng ngồi sau xe) có 1 gói nilong hàn kín hai đầu bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng đá).

Ma túy được lực lượng chức năng thu giữ trong người của H

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản và bàn giao các đối tượng cùng tang vật để Công an xã An Ngãi (huyện Long Điền) xử lý theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN - BÁ HẢI