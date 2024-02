Nghiêm cấm người dân đốt rác, đốt dọn vườn, rẫy sát rừng

Ngày 21/2, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ cháy vườn, rẫy và cỏ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tham gia dập lửa một vụ cháy vườn rẫy xảy ra trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Vì vậy, để chủ động PCCC cũng như giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra, Công an huyện đề nghị người dân phải bảo đảm công tác an toàn PCCC mùa hanh khô khi dọn dẹp vườn, rẫy. Khi xử lý đốt cỏ tại vườn, rẫy phải làm đường băng cản lửa, đồng thời cử người giám sát. Tuyệt đối không được tự ý đốt dọn cỏ vườn, rẫy vào những ngày nắng nóng, gió mạnh dễ gây cháy lan. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần, theo phương châm “4 tại chỗ” để chữa cháy. Nghiêm cấm các hộ dân có các hành vi đốt rác, đốt dọn vườn, rẫy sát rừng, không sử dụng lửa trong và ven rừng dưới mọi hình thức.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN - THANH HỒNG