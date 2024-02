Mâu thuẫn với mẹ ruột, đâm cha dượng tử vong

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Trước đó, khoảng 2h ngày 18/2, H.A.Ngọc (SN 1989, trú tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) nhậu chung với N.N.T (SN 1976, trú tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) và T.V.N (SN 1976, trú tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) tại nhà mẹ ruột của Ngọc là bà T.T.K (SN 1969, ở ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ).

Đối tượng Ngọc tại cơ quan công an

Cả nhóm đang nhậu thì T.V.N về trước. Trong lúc nhậu, Ngọc và N.N.T nói chuyện to tiếng nên bà T.T.K đuổi N.N.T về. Ngọc ngồi nhậu một mình thì xảy ra mâu thuẫn với bà K.

Sau đó, bà K. với ông P.V.S (SN 1957, trú tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) là cha dượng của Ngọc vào phòng ngủ. Ngọc đập cửa phòng ngủ ông S. và bà K.

Khi ông S. và bà K. ra mở cửa thì Ngọc đã dùng kéo đâm vào vùng cổ ông S. dẫn đến tử vong.

