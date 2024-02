Khởi công xây dựng 36 trụ sở Công an xã

Từ nay đến năm 2025, Công an tỉnh sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng 36 trụ sở Công an xã trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáng 28/2, Công an tỉnh tổ chức Lễ khởi công trụ sở Công an xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ). Đây là một trong 36 công trình trụ sở Công an xã được Công an tỉnh xây dựng trong tháng 3/2024, thuộc Dự án trụ sở Công an các xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ Trưởng Bộ Công an; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh và công an các địa phương.

Đại diện Công an tỉnh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Từ nay đến năm 2025, Công an tỉnh sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho các lực lượng như mục tiêu tổng quát đã đề ra; quan tâm đầu tư cho Công an cấp huyện, xã, các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh thực hiện nghi thức khởi công trụ sở Công an xã Tân Hòa.

Hiện trên địa bàn tỉnh còn 36 trụ sở Công an xã đang bố trí làm việc chung UBND cùng cấp; một số cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa bảo đảm công tác thường trực, chiến đấu.

Do đó, việc hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết, đảm bảo điều kiện làm việc, đáp ứng kịp thời công tác an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở.

Các đại biểu trồng cây tại lễ khởi công trụ sở Công an xã Tân Hòa.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Tuyến đánh giá cao những nỗ lực của Công an tỉnh đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh sự quan tâm của UBND tỉnh đối với lực lượng Công an xã sẽ góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 36 trụ sở Công an xã trước thời hạn.

