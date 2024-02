Kéo giảm tội phạm, xây dựng văn minh đô thị

Năm 2023, Công an tỉnh đã xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại Công an phường 1 (TP.Vũng Tàu) và Công an phường Phước Trung (TP.Bà Rịa). Mô hình đã được cả hệ thống chính trị và Nhân dân ủng hộ, mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, các vụ vi phạm về pháp luật và trật tự đô thị được kéo giảm rõ rệt. Mối quan hệ phối hợp, đoàn kết của lực lượng công an với các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân ngày càng được tăng cường, góp phần mang lại diện mạo đô thị an ninh, an toàn, văn minh, sạch đẹp, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng Nhân dân. Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh