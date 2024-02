Hiệu quả từ camera giám sát tại khu công nghiệp

Từ việc vận động các DN trong KCN TX.Phú Mỹ lắp đặt camera giám sát hướng ra đường, đến nay những "mắt thần" đã phát huy hiệu quả trong việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội (ATXH).

Hệ thống camera giám sát do các DN trong KCN ở TX.Phú Mỹ lắp đặt góp phần hiệu quả trong việc bảo đảm ANTT.

ANTT được bảo đảm

TX.Phú Mỹ là địa phương có nhiều KCN của tỉnh, qua đó thu hút hàng trăm DN trong và ngoài nước đầu tư. Hiện trên địa bàn có hơn 200 DN đang hoạt động tại các KCN, kéo theo lượng lớn công nhân từ nhiều tỉnh khác đổ về thị xã làm việc, nguy cơ tiềm ẩn mất ANTT cũng phát sinh.

Để bảo đảm ANTT trong KCN, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp cùng Đồn Công an KCN Tân Thành thường xuyên cử cán bộ đến các công ty để tuyên truyền và kết nối phối hợp, từ đó chủ động xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đặc biệt, Công an TX.Phú Mỹ còn vận động hàng loạt DN lắp đặt camera trên các tuyến đường ra vào công ty để bảo đảm ATGT cũng như an ninh khu vực.

Thiếu tá Phạm Thanh Hồng, Phó Đồn trưởng Đồn Công an KCN Tân Thành, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, hiện nay đơn vị quản lý 9 KCN trên địa bàn thị xã. Việc giữ gìn trật tự ATXH cũng như bảo đảm ổn định sản xuất cho các DN là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của lực lượng công an tại Đồn.

Theo kế hoạch vận động lắp đặt camera giám sát hướng ra đường của Công an TX.Phú Mỹ, mỗi DN sẽ phối hợp cùng lực lượng công an lắp tối thiểu 2 camera giám sát trở lên; nguồn kinh phí do DN tự chủ động. Vị trí lắp đặt được nghiên cứu đặt trước cổng công ty để bảo đảm tính hiệu quả của camera. Do nguồn kinh phí vận động từ DN nên hệ thống camera sẽ do DN tự quản lý. Khi có yêu cầu hỗ trợ từ cơ quan công an, các DN quản lý camera giám sát có trách nhiệm phối hợp trích xuất dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Trước kia, toàn cụm KCN chỉ có hơn 30 camera giám sát và chất lượng đã giảm do tuổi thọ. Một số tuyến đường trong KCN thậm chí không có "mắt thần", điều này gây khó khăn cho công tác điều tra khi phá án. Từ năm 2023 đến nay, Công an TX.Phú Mỹ vận động DN trong KCN lắp camera giám sát hướng ra đường phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm và xây dựng môi trường kinh doanh sản xuất an toàn. Đến nay, toàn cụm KCN TX.Phú Mỹ có hơn 120 camera giám sát, trong đó có 90 chiếc camera mới lắp đặt đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Đơn cử, sáng ngày 30/5/2023, Đồn Công an KCN Tân Thành tiếp nhận trình báo của người dân về việc tài xế khi đang đợi đổ hàng trên đường số 2B (KCN Phú Mỹ 1) thì bị một đối tượng lạ mặt dùng hung khí tấn công gây thương tích vùng lưng, mất nhiều máu. Lực lượng chức năng nhanh chóng trích xuất camera từ các DN, qua đó xác định đối tượng gây án. Ngay sau đó, kẻ gây án tên Lê Văn Vũ (SN 1993, quê Cà Mau) đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu nhà trọ P.Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ). Cũng trong năm 2023, Đội CSGT-TT Công an TX.Phú Mỹ đã liên hệ Đồn để phối hợp nhờ trích xuất camera khi có TNGT xảy ra. Những vụ việc xảy ra tại khu vực có "mắt thần" đều được DN cung cấp dữ liệu cho lực lượng chức năng.

Camera giám sát trong KCN đang phát huy hiệu quả về bảo đảm ANTT.

An tâm hoạt động sản xuất

Bà Ninh Thị Tình, Giám đốc Hành chính Công ty TNHH Amergy Fittings-VN (KCN Mỹ Xuân A) tỏ ra hài lòng khi có thêm hệ thống camera giám sát từ bên ngoài công ty. Bà Tình cho biết, từ khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đến nay, DN chỉ tập trung lắp camera bên trong công ty mà "bỏ quên" vấn đề phát sinh từ bên ngoài. Qua 2 tháng lắp đặt, tình hình ANTT trước cổng công ty luôn ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp.

"Có camera giám sát từ ngoài cổng, tình trạng tụ tập, gây rối của công nhân cũng hạn chế hẳn. DN yên tâm hơn để hoạt động sản xuất, lực lượng bảo vệ của công ty bây giờ cũng dễ giám sát cả trong lẫn ngoài", bà Tình nói.

Thượng tá Lê Anh Đại, Phó Trưởng Công an TX.Phú Mỹ cho biết, hệ thống camera giám sát phủ kín tại các tuyến đường trong KCN đem lại hiệu quả rõ rệt cho công tác bảo đảm ANTT. Trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, tình hình trật tự ATXH tại KCN được giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Đơn vị cũng yêu cầu DN ghi số điện thoại của Đồn Công an KCN Tân Thành tại các chốt và dưới thiết bị camera, giúp người dân có thể chủ động gọi trình báo lực lượng chức năng khi cần thiết.

"DN cảm nhận được tầm quan trọng của hệ thống camera giám sát nên rất hưởng ứng. Có camera, những đối tượng có ý định gây rối trật tự hoặc ý định trộm cắp cũng tâm lý e sợ, vấn đề ANTT từ đó được bảo đảm", Thượng tá Lê Anh Đại chia sẻ.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN