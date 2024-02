AN NINH - TRẬT TỰ

Mâu thuẫn trong ăn nhậu, 1 người bị đâm tử vong

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Trước đó, ông N.B.T (SN 1969) tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng (đường Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Vũng Tàu), cùng với P.B.C (SN 1978), C.T.T (SN 1988), T.K.P (SN 1975) và T.V. S. (SN 1965) cùng trú tại TP.Vũng Tàu; T.V.T (SN 1982, trú tại huyện Xuyên Mộc). Trong quá trình ăn nhậu, T.V.S. xảy ra mâu thuẫn với P.B.C. Vì vậy, T.V.S. dùng 1 cây gậy sắt đánh C. C chụp được cây sắt và dùng dao đâm nhiều nhát làm S. tử vong. (Nguyễn Văn)

Xứ lý các đối tượng đánh bạc

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phối hợp Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào 5 lá tại khách sạn T.B (đường Thùy Vân, phường Thắng Tam), do N.T.H (SN 1974, trú tại TP.Hồ Chí Minh) tổ chức. Tang vật thu giữ hơn 200 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Môi giới mại dâm

Ngày 26/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ môi giới mại dâm xảy ra tại nhà nghỉ H.L 2 (phường Long Tâm, TP.Bà Rịa). Theo hồ sơ, tại nhà nghỉ trên, Công an phường Long Tâm bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng khai nhận, được môi giới mại dâm bởi bà N.T.T.H (SN 1972, trú tại tỉnh An Giang - là chủ quán cà phê H.T (KP.3, phường Long Tâm). (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại đường Trương Văn Bang (phường 7), Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang D.N.A (SN 1992, trú tại tỉnh Đắk Lắk) có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói nhỏ hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá). (Trí Nhân)

Xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 26/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, qua mạng xã hội Facebook, N.Đ.Đ (SN 2004, trú tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) quen biết và có quan hệ yêu đương với cháu N.T.K.V (SN 2010, phường 12, TP.Vũng Tàu). Đến ngày 21/2, Đ. chở V. về nhà chơi và có hành vi quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, cháu V. về nhà kể cho người nhà biết và đến cơ quan công an trình báo. (Phước An)