AN NINH - TRẬT TỰ

Tìm người làm chứng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm theo văn bản số: 1407/ĐTCBL-HĐ3 ngày 25/9/2023, của Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan về việc chuyển nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc tàu Thuận Huệ 68, BKS BV-97979.

Nội dung vụ việc: Vào 00 giờ 5 phút, ngày 2/4/2023, tại vị trí tọa độ 10°06'N 107°14'E, Tổ công tác của Hải đội 3, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan trong quá trình tuần tra kiểm soát trên vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện, kiểm tra, lập biên bản tàu Thuận Huệ 68 do ông Phạm Sỹ Liêu làm thuyền trưởng, đang điều khiển tàu Thuận Huệ 68 vận chuyển 270.916kg dầu FO không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Để phục yêu cầu điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo: Nếu ai biết thông tin liên quan đến tin báo về tội phạm (thời gian, địa điểm tàu Thuận Huệ 68 nhận dầu FO; nhận từ dầu nào; của tổ chức/cá nhân nào) đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, liên hệ trực tiếp Thượng úy Lê Thị Bích Tuyền, ĐTV thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, SĐT: 0981.32.9595) để làm việc theo quy định. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra một căn phòng thuộc chung cư Osimi (KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ), phát hiện H.K.N. (SN 1999, trú tại tỉnh Bình Thuận) có hành vi tàng trữ 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa 10 viên nén màu đỏ; 10 gói nilon hàn kín có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy tổng hợp) và bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Long Tâm. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, T.H.T. (SN 2003, trú tại TP.Bà Rịa) đã dùng dao chém vào người ông P.Đ.D. (SN 1980, trú tại huyện Đất Đỏ) gây thương tích. (Nguyễn Văn)