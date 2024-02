AN NINH - TRẬT TỰ

Cướp giật dây chuyền

Ngày 15/2, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh L.T.Q. (SN 1984, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô đến khu vực đường 30/4 (thuộc phường 12), thì bị hai nam thanh niên đi trên xe mô tô kiểu dáng giống Exciter, màu xanh, từ phía sau áp sát giật dây chuyền bằng vàng 18K trên cổ rồi tẩu thoát. (Nguyễn Văn)

Thuê ô tô rồi mang đi cầm cố

Ngày 15/2, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, ông N.T.H. (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu) đến Công ty TNHH T.M (phường Long Toàn), do bà B.T.H. (SN 1989, trú tại tỉnh Bình Phước) làm quản lý để hợp đồng thuê xe ô tô. Đến thời hạn hợp đồng, bà H. liên hệ với ông N.T.H. nhiều lần nhưng không liên lạc được. Sau khi tìm kiếm bằng định vị, bà H. xác định xe ô tô đã được cầm cố cho người khác, nên trình báo cơ quan công an. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 15/2, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại một phòng trọ thuộc ấp Bắc 3 (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa). Trước đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng, P.Đ.L. (SN 1979, trú tại huyện Châu Đức) dùng kéo đâm chị N.T.U. (SN 1983, trú tại huyện Châu Đức, là vợ của L) gây thương tích. (Trí Nhân)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 15/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Trần Phú (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu). Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang N.A.T. (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) và D.H.T. (SN 1996, trú tại TP.Vũng Tàu) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, gồm: 50 gói nilon được hàn kín, bên trong có chứa chất bột (đối tượng khai là ma túy dạng nước vui), 2 gói nilon được hàn kín, bên trong có chứa chất bột màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng khay) và 63 viên nén (đối tượng khai là ma túy dạng thuốc lắc). (Phước An)

Tự gây tai nạn, 1 người tử vong

Ngày 15/2, Công an huyện Côn Đảo tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại đường Cách Mạng Tháng Tám (khu dân cư số 1, huyện Côn Đảo) làm 1 người tử vong. Theo hồ sơ, ông Đ.T.S. (SN 1969, trú tại huyện Côn Đảo) điều khiển xe mô tô biển số 60B5-949... đến địa điểm trên thì va vào lề đường bên phải và tử vong. (Sơn Khê)