AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 14/2, Công an huyện Xuyên Mộc đang tạm giữ N.A.T. (SN 1994, ngụ huyện Xuyên Mộc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng 6/2, ông Đ.H.K. (ngụ xã Bông Trang) đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm một số tấm tôn, xà gồ và sắt tại dãy chuồng heo cũ. Qua kiểm tra, kẻ gian đã tháo dỡ, trộm đi tài sản của 4 dãy chuồng heo với tổng diện tích gần 9.000m2. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ T. cùng tang vật. (Vương Lâm)

Đánh bạc ăn tiền

Ngày 14/2, Công an huyện Châu Đức và Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra 2 vụ tổ chức đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, chiều 6/2, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang nhóm đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn tiền gồm 6 đối tượng tại căn nhà riêng ở đường Bình Giã (phường Nguyễn An Ninh), tang vật thu giữ gồm 36 triệu đồng. Trong đó, lực lượng chức năng bắt tạm giam N.H.A. (SN 1983, ngụ TP.Vũng Tàu) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tại huyện Châu Đức, Công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vũ (SN 1979), Nguyễn Viết Thuận (SN 1987) về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà. Trước đó, ngày 29/1, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Thuận, Vũ cùng 7 người khác đang đá gà tại lô cao su trên địa bàn xã Bình Ba, cơ quan công an tạm giữ 7 đối tượng trên để tiếp tục điều tra. (Trần Tiến )

Bắt đối tượng truy nã

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt đối tượng truy nã tên Lưu Minh Khuê (SN 1972, ngụ TP.Hà Nội). Khuê bị Công an tỉnh truy nã từ năm 1996 về tội giết người. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ Khuê để xử lý theo quy định của pháp luật. (Vương Lâm).

3 học viên cai nghiện tử vong

Ngày 14/2, Công an huyện Xuyên Mộc đang điều tra nguyên nhân 3 học viên cai nghiện tại một cơ sở cai nghiện ma túy (xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) tử vong. Theo điều tra, sáng 10/2, 3 học viên tại cơ sở này xuất hiện tình trạng đau đầu, nôn ói, nên được nhân viên y tế của cơ sở khám bệnh, truyền dịch. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, 1 nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 2 nạn nhân sau đó cũng xuất hiện tình trang thiếu tỉnh táo, co giật, nên được cơ sở chuyển đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên cả 2 cũng tử vong vào sáng 11/2. (Hàn Lập)