8 người chết do tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, từ ngày 15/1 đến ngày 15/2, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 8 người chết, 28 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 300 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 4 vụ, giảm 12 người chết, tăng 9 người bị thương.

Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thực hiện 1.256 ca tuần tra, kiểm soát với 6.248 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, lập biên bản vi phạm TTATGT với 5.989 trường hợp, nộp Kho bạc hơn 11 tỷ đồng. Cụ thể, CSGT xử phạt 2.296 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.572 trường hợp vi phạm tốc độ, 691 trường hợp không đội nón bảo hiểm cùng các lỗi vi phạm khác. (Trần Tiến)

Cướp giật tài sản

Ngày 21/2, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Đức (SN 2002, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi cướp giật tài sản, xảy ra tại ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc. Theo hồ sơ vụ án, tại khu vực trên, Đức đã cướp giật 1 điện thoại iPhone 8 Plus rồi tẩu thoát. (Lê Nguyễn)

Xử lý hành vi đánh bạc

Ngày 21/2, Công an huyện Xuyên mộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trung Thông (SN 1982, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi đánh bạc xảy ra tại ấp Phú Lộc, xã Hoà Hiệp. Trước đó, Thông đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc theo quyết định số 17/QĐXPHC ngày 4/7/2023 của Công an xã Hoà Hiệp. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 21/2, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý L.V.Nh. (SN 1982, trú tại huyện Long Điền) về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Phước Hưng, xã Tam Phước. Trước đó, do mâu thuẩn cá nhân, Nh. đã dùng dao và cây gỗ chém, đánh L.T.T (SN 1980), N.V.T (SN 1986) và N.V.Th (SN 1983, cùng trú huyện Long Điền) gây thương tích. (Nguyễn Văn)